В Польше проходят массовые задержания и депортация украинцев: в чем причина

Задержаны более 90 украинцев.

Польша максимально усиливает миграционный контроль – 2-3 марта в стране прошла масштабная общенациональная операция по борьбе с незаконной миграцией, в рамках которой было задержано, в частности, почти 100 украинцев.

Как сообщил министр внутренних дел Марцин Кервинский, в операции участвовали 26 500 офицеров полиции и пограничников. В операции также приняли участие специализированные подразделения, включая Центральное бюро киберпреступности и Центральное бюро полицейских расследований. Это четвертая общенациональная операция такого масштаба и первая в этом году.

Правоохранители провели 1800 проверок и задержали 1944 человека, которых разыскивали по ордерам на арест или судебным постановлениям, включая 147 иностранных граждан.

Среди задержанных - 91 гражданин Украины, 14 - граждане Грузии, 8 - из Беларуси, трое - из Молдовы и двое россиян, а также 29 человек из других стран.

Власти Польши уже начали более 110 административных производств по депортации. Это предусматривает, в частности, немедленное аннулирование права на пребывание, принудительное сопровождение к границе и запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком от 6 месяцев до 5 лет.

Польские власти отмечают, что такие операции теперь будут регулярными. По данным полиции, в ходе трех предыдущих общенациональных операций в феврале, июне и ноябре прошлого года власти задержали в общей сложности 4766 человек, включая 515 иностранцев.

Украинские мигранты за границей

Ранее стало известно, что правительство Норвегии намерено ужесточить правила проживания для перемещенных лиц из Украины. В частности, украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет больше не будет предоставляться временная коллективная защита.

Кроме того, Польша вводит кардинальные изменения в доступе к медицинским услугам для граждан Украины, прибывших в страну после начала полномасштабного вторжения. Теперь право на бесплатное лечение за счет государства будет сохраняться только за отдельными категориями граждан.

