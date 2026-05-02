Apple не станет поднимать цены на новые iPhone 18 Pro, но есть подвох

На фоне дефицита памяти, вызванного ИИ-бумом, многие Android-бренды уже пересмотрели цены на свои устройства.

Apple планирует вести "агрессивную ценовую политику" для флагманов следующего поколения. Согласно отчету, с которым ознакомились редакторы 9to5Mac, компания не будет повышать стоимость iPhone 18 Pro и 18 Pro Maх, несмотря на рост цен на память и давление на рынок смартфонов.

Речь идет прежде всего о базовых версиях iPhone, которые могут сохранить стартовые цены на уровне предыдущего поколения – 1099 и 1199 долларов соответственно. Ранее схожий прогноз озвучивал аналитик Минг Чи-Куо.

Такой шаг рассматривается как попытка сделать флагманы Apple более привлекательными на фоне рынка Android, который переживает серьезный кризис, ведущий к заметному росту цен. Ранее в этом месяце Samsung, Xiaomi и другие известные бренды повысили цены на свои устройства.

Однако "подвох" заключается в другом: Apple, вероятно, компенсирует рост затрат за счет повышения цен на версии с объемом памяти 512 ГБ и выше. Это означает, что базовые модели останутся относительно доступными, но более продвинутые могут заметно подорожать.

В результате компания сможет одновременно удержать привлекательную стартовую цену и сохранить маржинальность, стимулируя пользователей переходить на iPhone – в том числе с Android.

Анонс новых iPhone по традиции стоит ждать в начале сентября. По слухам, Apple изменит стратегию выпуска, разделив релизы: осенью 2026 года выйдут "прошки" и складной Айфон, а iPhone 18 и iPhone Air 2 задержатся до весны 2027-го.

