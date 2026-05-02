Прически из 70-х снова в моде: 5 стрижек, которые будут повсюду летом-2026 (фото)

Мода не просто повторяется - она переосмысливается и приходит с новым настроением. По словам стилистов, сегодня все указывает на возрождение причесок в духе 70-х, однако без излишней театральности и "костюмного" эффекта. На первый план выходит более мягкая и практичная версия, которая соответствует современным запросам: естественный объём, подвижность и лёгкая небрежность, пишет журнал Parade.

Напоминается, что в 1970-е акцент делался на динамике и индивидуальности - это были воздушные слои, объём у лица и выразительные челки. Неудивительно, что этот стиль снова оказался в центре внимания. Современные знаменитости, включая Сабрину Карпентер и Дженну Ортегу, всё чаще выбирают такие формы, демонстрируя, что эти стрижки хорошо смотрятся не только в кадре, но и в реальной жизни. С приближением лета, когда особенно ценится простота укладки и естественная текстура, их популярность только усиливается.

Модные женские стрижки на лето 2026

Если привычная стрижка начала казаться скучной, это может быть сигналом к переменам. Новая интерпретация 70-х - это баланс формы, мягкости и лёгкой дерзости, который делает образ современным. Стилисты уверены: именно эти варианты будут доминировать в ближайшие месяцы.

Стилист Николас Флорес отметил, что в основе таких образов лежат движение и мягкость, без перегруженности деталями. По его словам, форма создается самой стрижкой, а не сложной укладкой.

Стилист Полина Рациборски также подчеркнула, что даже при укладке такие волосы сохраняют лёгкость и натуральность, создавая ощущение, будто на них не тратится много времени

А стилист ТерраРоуз Пунчерелли, говоря о возвращении тренда, обратила внимание на то, что речь идет не об одной конкретной стрижке, а о смене общего настроения.

Как пишет журнал, современные вариации выглядят менее радикально, но при этом сохраняют текстуру, форму и индивидуальность. Они легче, свободнее и идеально подходят для летнего сезона.

И вот какие 5 главных стрижек в стиле 70-х на лето 2026 выделяют стилисты:

Перистые слои. Такая стрижка создаёт характерный объём и упругость без ощущения сложной укладки. Волосы выглядят лёгкими и подвижными, словно после профессиональной сушки. По наблюдениям Рациборски, этот вариант даёт эффект классического объёмного блонд-аута, но при этом остаётся воздушным и комфортным для тёплого сезона. Современное исполнение предполагает более мягкие переходы, благодаря чему стрижка красиво отрастает и не требует ежедневной укладки.

Мягкий шэг. Новая версия шэга стала более сдержанной: в ней меньше хаотичности и больше контролируемой естественности. Пунчерелли отметила, что этот стиль возвращается в более мягком и удобном формате, сохраняя характер, но избавляясь от резких и рваных линий. В результате получается лёгкое, продуманное движение, которое отлично подходит для естественной текстуры и укладки без усилий.

Чёлка-шторка. Этот элемент уже давно вышел за рамки краткосрочного тренда. Рациборски указала, что сегодня это один из самых востребованных вариантов. Чёлка мягко обрамляет лицо, остаётся простой в уходе и гармонично отрастает, что позволяет реже корректировать форму. Это универсальное решение, которое выглядит актуально даже в жаркую погоду и легко вписывается в повседневный образ.

Рваный боб. Эта стрижка сочетает в себе дерзость и расслабленность. По словам стилистов, такой вариант добавляет характер в возвращение эстетики 70-х, создавая слегка небрежное и даже бунтарское настроение, при этом оставаясь удобным в повседневной жизни. За счёт коротких внутренних слоёв и текстуры по длине создаётся движение без потери формы. Это более свободная версия классического боба, которая требует меньше времени на укладку.

Натуральный объём с текстурой. Главная идея - подчеркнуть естественную структуру волос. Пунчерелли объяснила, что в 70-х акцент делался на принятии природной текстуры, и сейчас этот подход снова актуален. Вместо стремления к идеальной гладкости важно выбрать правильную стрижку, которая усилит естественный рисунок волос, и дополнить её лёгкими средствами для укладки. В результате получается живой, подвижный образ без ощущения искусственности или ретро-стилизации.

