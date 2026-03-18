Там пожаловались, что никаких сил не хватит на это, а посему закрывать будут только важные объекты.

Госдума России признала, что у страны нет возможностей защитить всю свою территорию от ударов беспилотников.

В частности, как сообщают росСМИ, депутат госдумы Андрей Гурулев сказал, что площадь России слишком велика, чтобы защитить всю ее от атак украинской армии.

"Все прикрыть невозможно. В принципе просто никаких сил [противовоздушной обороны] не хватит. У России очень большая территория", - сказал депутат, комментируя слова главы совбеза РФ Сергея Шойгу о расширении географии ударов ВСУ за Урал.

Гурулев пожаловался на отсутствие у России "сплошного поля" противовоздушной обороны (ПВО), из-за чего командование вынуждено точечно "прикрывать" объекты инфраструктуры - крупные города, столицы регионов, а также "стратегические объекты - предприятия, электростанции, стратегические мосты, пути выдвижения".

Он даже выразил мнение, что стране критически необходимо иметь "сплошное радиолокационное поле", с помощью которого будет возможно засекать летящие цели, а также силы ПВО, отвечающие за "прикрытие".

Удары по территории России

13 марта Reuters сообщал, что российский диктатор Владимир Путин обсудил меры по защите критически важной инфраструктуры России со своим советом безопасности. Это произошло после усиления украинских атак, в результате которых, помимо других целей, был поражен крупный военный завод.

Российский завод микроэлектроники "Кремний Эл", который производил системы управления всех видов ракет России, был поражен крылатыми ракетами Storm Shadow.

