Генштаб показал видео удара ракетами Storm Shadow по заводу микроэлектроники в Брянске

Российский завод микроэлектроники "Кремний Эл", который производил системы управления всех видов ракет России, был поражен крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram.

"В рамках системного снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары ракетами воздушного базирования Storm Shadow по брянскому заводу микроэлектроники "Кремний Эл", - отмечается в сообщении.

Как отметили в Генштабе, "Кремний Эл" - это критически важное звено в цепочке производства российского "высокоточного" вооружения. Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются "мозгами" и "нервной системой" современного оружия, в частности ракет "Искандер".

"Зафиксировано поражение цели и значительное повреждение производственных мощностей", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что масштабы нанесенного ущерба уточняются. Также сказано, что аэроразведку осуществляло подразделение отдельного полка беспилотных систем "Рейд".

Как сообщал УНИАН, во вторник, 10 марта, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Силы обороны Украины поразили в российском Брянске предприятие по изготовлению систем управления для всех видов ракет, которые Россия имеет в своем арсенале.

