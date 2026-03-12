Зеленский спрогнозировал, что изменится в России после Путина

По мнению украинского лидера, следующий глава Кремля может обладать схожими с путинскими ценностями, однако здесь есть свое "но".

Война в Украине - это дело кремлевского диктатора Владимира Путина и она зависит, в частности, от его личной воли, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли существовать Россия после Путина, в которой ситуация для Украины может улучшиться, украинский лидер подчеркнул, что бункерный политик концентрировал вокруг себя власть в течение десятилетий.

"Конечно, я думаю, что одному человеку трудно контролировать такую огромную страну, даже с опытом России. Но я не знаю, не уверен, что в краткосрочной перспективе это действительно. Я имею в виду, может ли кто-то контролировать все так, как сейчас контролирует Путин? Вот почему я думаю, что трудно будет найти другого Путина с такими же навыками и такими же возможностями", - заявил он в интервью Politico.

Но это, по словам Зеленского, не означает, что это будет какой-то человек с другим мировоззрением, другими ценностями. В этом уверенности нет. У власти после Путина будет сидеть человек подобного плана.

"Но я не уверен, что он будет настолько силен, чтобы контролировать абсолютно все. Вот почему другой человек будет больше думать о своих внутренних вызовах", - подчеркнул Зеленский.

Другие заявления президента Украины

Ранее УНИАН сообщал, что в этом же интервью Зеленский признался, в чем Трамп оказался прав. По словам украинского президента, он действительно ненавидит Путина.

"Конечно, я думаю, мы ненавидим друг друга. В этом Трамп прав. Не во всем, но в этом да", - сказал он.

Кроме того, Зеленский сравнил Орбана с Путиным. "Он блокирует деньги, блокирует оружие, блокирует наш путь в ЕС, наш путь жизни. А также он распространяет российские нарративы", - подчеркнул президент. Единственное отличие в том, что венгерский политик не бьет по украинской территории дронами или ракетами.

