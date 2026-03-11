США ослабляют часть санкций на нефть РФ, но 'сильный рубль' съедает доходы Путина, - NYT

Экономика РФ оказалась в неожиданной макроэкономической ловушке.

Администрация президента США Дональда Трампа начала ослаблять некоторые ограничения на экспорт российской нефти, которые были призваны оказать давление на Кремль из-за войны в Украине, поскольку Вашингтон стремится смягчить шок на энергетических рынках, вызванный американо-израильскими ударами по Ирану.

Министр финансов Скотт Бессент недавно выдал 30-дневное разрешение для Индии на покупку российской нефти, которая уже находится в море, без ответных мер со стороны Вашингтона, что, по его словам, окажет лишь незначительное влияние на доходы России. Вопрос в том, пойдут ли Соединенные Штаты дальше, пишет The New York Times.

Позиция Трампа и критика демократов

Позже Бессент заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отмены дополнительных санкций в отношении российской нефти. А Трамп на одной из пресс-конференций сообщил, что его администрация "отменяет определенные санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены".

Он не уточнил, идет ли речь о разрешении для Индии или о чем-то другом. Он также не стал прямо называть Россию, но дал понять, что Москва, которая ведет мирные переговоры с Украиной при посредничестве Вашингтона, окажется в выигрыше. "У нас есть санкции в отношении некоторых стран, мы собираемся снять эти санкции, пока ситуация не нормализуется. А дальше кто знает, может быть, нам не придется их вводить, потому что наступит всеобъемлющий мир".

Высокопоставленные демократы в Сенате раскритиковали администрацию Трампа за ослабление ограничений в отношении России, обвинив американского президента в предоставлении кремлевскому диктатору Путину "огромного финансового стимула". "Сейчас не время расчищать путь для продаж российским нефтяным гигантам, а также судам, принадлежащим России и теневому флоту", – заявили они в своем заявлении.

Спасательный круг для российского бюджета

Кардинальные изменения на энергетических рынках произошли как нельзя вовремя для Путина. Энергетические доходы страны стремительно падали, и в феврале нефтегазовые компании перечислили в российский бюджет на 44 процента меньше средств, чем в том же месяце годом ранее, пишет СМИ. Это вынудило Россию использовать тающие ликвидные активы, оставшиеся в Фонде национального благосостояния.

"Важно, чтобы российские энергетические компании воспользовались текущей ситуацией", – заявил Путин во время недавней встречи с российскими чиновниками, посвященной нефтегазовому рынку, отметив, что высокие цены, скорее всего, будут временными. Он также подтвердил, что его правительство оценивает целесообразность прекращения всех поставок на европейский рынок, который стремится отказаться от российских энергоресурсов после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Он предположил, что имеет смысл перенаправить поставки из Европы "на более привлекательные направления", вместо того чтобы "ждать, когда перед нашим носом захлопнут дверь".

Что говорят аналитики и рынок

Аналитики предупреждают, что влияние на российский бюджет, обремененный гигантскими государственными расходами на войну в Украине, будет зависеть от того, как долго продлятся перебои на Ближнем Востоке. Они отмечают, что один-два месяца высоких цен окажут ограниченное влияние на финансовую картину России, но более длительный период высоких цен будет иметь существенное значение.

Бессент же заявил, что ослабленные ограничения на индийские закупки имеют узкий охват и не принесут значительной финансовой выгоды российскому правительству.

"В море находятся сотни миллионов баррелей санкционной сырой нефти, и, по сути, снимая с них санкции, Министерство финансов может создать предложение", - заявил он.

Сообщается, что проблемы с энергетическими доходами России начали накапливаться в прошлом году после снижения мировых цен. Вашингтон также ввел санкции против двух крупных российских нефтедобывающих компаний, "Лукойл" и "Роснефть", и начал оказывать давление на Индию, чтобы та прекратила покупать российскую нефть, увеличивая дисконт, который Москве приходилось предлагать для продажи российской сырой нефти.

"Это была довольно плохая и сложная ситуация", – заявил Янис Клюге, эксперт по России из Германского института международных отношений и безопасности (аналитического центра). По его словам, эти меры стали одними из самых эффективных из тех, что Запад предпринял с начала войны для оказания давления на Москву через доходы от энергоносителей.

Но для Путина картина внезапно прояснилась.

"На данный момент все это испарилось, и исчезло давление, которое действительно начинало сказываться на российском бюджете", – отметил Клюге, хотя и добавил, что трудно предсказать, что произойдет в долгосрочной перспективе.

Раскол в Европе и скрытые риски для Москвы

Дружественно настроенный к России лидер Венгрии Виктор Орбан недавно попросил Европейский союз приостановить санкции против российских энергоносителей.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, однако, заявил, что "нет никаких причин" рассматривать вопрос об ослаблении санкций против России. Выступая в Берлине на пресс-конференции, Мерц сказал, что солидарность с Украиной имеет приоритет, даже если это означает необходимость пережить период более высоких цен на энергоносители.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков же заявил, что возможное снятие американских ограничений на российскую нефть не обсуждалось подробно во время часового телефонного разговора между Путиным и Трампом поздно вечером 9 марта.

Хотя нефть торгуется по гораздо более высоким ценам из-за войны в Иране, Москва по-прежнему сталкивается с сильным рублем, а это означает, что продажи энергоносителей в долларах покрывают меньшую часть российского бюджета, пишет СМИ. Россия могла бы принять меры для попытки ослабить валюту, но это чревато ростом инфляции, которую российский центральный банк пытается обуздать.

