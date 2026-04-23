Ранее глава американского Минфина заявлял, что действие санкционного исключения продлевать не будут.

Соединенные Штаты Америки продлили действие санкционного исключения, позволяющего продажу российской нефти, по просьбе "бедных стран".

Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент, пишет The New York Times. По его словам, более 10 бедных стран обратились к США с просьбой продлить лицензию.

Это произошло во время весенних заседаний МВФ и Всемирного банка на прошлой неделе.

Примечательно, что еще на прошлой неделе Бессент заявлял, что Вашингтон не будет продлевать санкционное исключение в отношении российской нефти. Однако в пятницу американский Минфин объявил об очередном продлении лицензии на 30 дней.

Санкции против России

Европейский Союз работает над новым, уже 20-м пакетом санкций против России. По данным агентства Reuters, в нем нет полного запрета на российскую нефть. В то же время под ограничения попадут семь российских нефтеперерабатывающих заводов.

FT утверждает, что российская экономика находится в плохом состоянии, а показатели продолжают рисовать. Не спас Кремль и рост цен на нефть, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке. В материале говорится, что о реальном положении дел не догадывается и правитель РФ Владимир Путин.

Вас также могут заинтересовать новости: