Без ключевого ограничения: Reuters раскрыл детали 20-го пакета санкций против России

Под ограничения, в частности, попадают 7 нефтеперерабатывающих заводов России.

Европейский Союз готовится принять 20-й пакет санкций против Российской Федерации из-за войны в Украине. Однако полный запрет на экспорт российской нефти пока не войдет в пакет, поскольку решение о его введении отложено до согласования со странами G7.

Как пишет агентство Reuters, пакет санкций изначально планировалось утвердить к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Отмечается, что Венгрия и Словакия не будут блокировать этот санкционный пакет после ремонта нефтепровода "Дружба".

Видео дня

Ограничения на нефть и газ

Отмечается, что полный запрет на морской экспорт нефти и нефтепродуктов согласован, однако не будет введен до соответствующего согласования с послами G7.

При этом с 25 апреля 2026 года вводится запрет на технические, финансовые и брокерские услуги для ледоколов и газовозов под российским флагом. С 1 января 2027 года ограничения распространятся и на иностранные суда такого типа, работающие в России. Также запрещается предоставление услуг СПГ-терминалов компаниям, которые более чем на 50% контролируются российскими гражданами или структурами.

Порты и "теневой флот"

Запрещаются транзакции с индонезийским нефтяным портом Каримун, а также с российскими портами Мурманск и Туапсе. В санкционный список добавят еще 46 судов "теневого флота" РФ. Таким образом, всего их станет более 600 судов.

Запрещается также прямая и косвенная продажа танкеров российским структурам, а все соглашения должны содержать пункт, исключающий их дальнейшую перепродажу или использование в России.

Замораживание активов

В санкционный список внесут 120 физических и юридических лиц с запретом на въезд, полным запретом на финансовые операции и замораживанием активов. Среди них 56 субъектов, связанных с военно-промышленным комплексом России, включая 17 в третьих странах (Китай, ОАЭ, Беларусь и государства Центральной Азии). Еще 36 позиций касаются российской энергетики и "теневого флота" РФ.

Санкции против нефтяного сектора России

Под ограничения попадут семь российских нефтеперерабатывающих заводов: Туапсе, Комсомольск, Ангарск, Ачинск, Рязань, Афипский и предприятие "Лукойла" в Усинске. Также в список внесены два российских производителя нефти "Башнефть" и "Славнефть", а также фирмы в ОАЭ, связанные с "теневым флотом" и дочерними структурами "Роснефти" и "Газпрома".

Ограничения в отношении банков, криптовалют и обхода санкций

Вводятся запреты на операции для еще 20 российских банков и финансовых учреждений из третьих стран, которые способствуют обходу санкций в Кыргызстане, Лаосе, Азербайджане и Армении. Таким образом, Кыргызстан станет первой страной, к которой ЕС применит инструмент противодействия обходу санкций. Запрещается экспорт в страны ЕС станков для металла и оборудования для передачи данных.

Новые правовые ограничения

Пакет вводит положения, которые позволят Евросоюзу запретить прямые или косвенные деловые отношения с любой компанией или лицом за пределами Блока, которое будет пытаться обеспечить выполнение российских юридических претензий, кроме гуманитарных целей.

Кроме того, в будущем ЕС сможет запретить операции с российскими компаниями, получающими выгоду от "временного управления" или принудительного лишения собственности активов Евросоюза и использующими интеллектуальную собственность европейских компаний. В свою очередь, европейские компании получат право требовать компенсации в судах за убытки, причиненные такими российскими претензиями.

Запрет на импорт металлов и химикатов

Новые ограничения коснутся импорта никелевых слитков, железной руды, меди, а также различных видов металлолома, включая алюминий. Также под запрет попадут соль, аммиак, галька, кремний и меховые изделия.

Новые санкции против России – последние новости

22 апреля послы государств-членов Евросоюза одобрили кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины и 20-й пакет санкций против Российской Федерации. Ожидается, что письменная процедура завершится завтра, 23 апреля.

В Словакии сообщали о готовности поддержать кредит в размере 90 млрд евро для Украины, однако в стране намерены блокировать 20-й пакет санкций против России до тех пор, пока страна не получит гарантий возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Еще с февраля страны ЕС не могли принять новый 20-й пакет санкций против России из-за постоянного сопротивления со стороны Венгрии.

