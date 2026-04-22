Украинские дроны возвращают нефтяную промышленность России во времена СССР

Российским нефтяным компаниям будут указывать, сколько они должны произвести бензина и дизеля и какое количество топлива можно отправить на экспорт.

Российские власти намерены вернуться к советской практике госпланирования в производстве бензина и дизельного топлива, а также хотят взять под контроль цены на АЗС. Это следует из проектов соглашений между нефтяными компаниями и Министерства энергетики РФ.

По словам источников российского агентства "Интерфакс", Минэнерго России будет давать нефтяным компаниям обязательные к исполнению "разнарядки" по объемам производства топлива, отгрузкам на внутренний рынок, экспорту и продажам на бирже.

В то же время планируется, что нефтяные компании будут иметь право обсуждать с Минэнерго изменения по плановым объемам производства и реализации топлива "в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы".

Ожидается, что соглашения вступят в силу после принятия соответствующего постановления правительства и будут действовать до конца 2026 года.

По данным агентства, под жесткий госконтроль будут взяты цены на АЗС: нефтяники обязуются удерживать их рост в пределах инфляции с учетом повышения НДС и акцизов. Следить за работой новой системы будут Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба. При этом сообщается, что нефтяники должны будут в обязательном порядке прежде всего обеспечивать бензином и дизелем внутренний рынок

На топливном рынке РФ и ранее существовала практика ежемесячной рассылки от Минэнерго рекомендаций по поставкам топлива на внутренний рынок. Однако теперь они станут обязательными к исполнению.

Издание The Moscow Тimes обращает внимание, что решение принято в ответ на непрекращающиеся удары украинских беспилотников, которые в прошлом году вывели из строя около 20% мощностей нефтезаводов, а в этом – только за последний месяц привели к остановке пяти крупных НПЗ.

С начала 2026 года НПЗ попадали под атаки БПЛА не менее 12 раз. Только за последний месяц пять крупных заводов были вынуждены остановить производство: "Кинеф" в Ленинградской области (2-е место в России, 20 млн тонн), "Нижегороднефтеоргсинтез" (4-е место, 17 млн тонн), а также Новокуйбышевский, Саратовский и Туапсинский НПЗ.

"Это привело к новой волне роста биржевых цен на бензин: Аи-92 с начала года подорожал на 22%, а Аи-95 – на 21%. В ответ с 1 апреля правительство вновь ввело запрет на вывоз бензина за рубеж для экспорта – спустя всего месяц после того, как он был отменен", - отмечают журналисты.

Украина продолжает систематически атаковать объекты энергетической инфраструктуры России. В частности, в ночь на 20 апреля подразделения Сил обороны Украины повторно нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае.

Атаки украинских беспилотников вынудили РФ сократить добычу нефти в апреле на 300-400 тысяч баррелей в день.

