О реальном положении дел не догадывается и сам Владимир Путин.

Экономика Российской Федерации находится в затруднительном положении и так и не восстановилась, несмотря на рост цен на нефть во время войны на Ближнем Востоке, который пополнил истощенный бюджет Кремля. Более того, Москва манипулирует данными, чтобы ее экономические показатели выглядели лучше, чем есть на самом деле, говорит в интервью Financial Times глава Службы военной разведки и безопасности Швеции Томас Нильссон.

По его словам, России нужно, чтобы цены на нефть ее основной марки Urals оставались выше 100 долларов за баррель в течение года, чтобы покрыть дефицит бюджета – и значительно дольше, чтобы решить другие экономические проблемы.

Кремлевский диктатор Владимир Путин признал, что экономика РФ работает хуже, чем он ожидал, и предупредил, что скачок доходов от нефти в результате войны в Иране, который может дополнительно приносить до 150 миллионов долларов в день, будет кратковременным.

Видео дня

Нильссон отмечает, что экономические проблемы Москвы распространились уже и на оборонный сектор, который обеспечивает большую часть экономического роста страны на фоне трудностей в гражданском секторе. За пределами отрасли беспилотников российский ВПК убыточен, переполнен коррупцией и хищениями, а также зависим от кредитования государственных банков.

Швеция располагает разведданными о том, что Россия систематически манипулирует данными, чтобы ввести западных союзников Украины в заблуждение и заставить их поверить, что ее экономика выдержала нагрузку от чрезмерных военных расходов и западных санкций.

Официальные данные РФ уже рисуют тревожную картину для Кремля. Путин отметил на прошлой неделе, что ВВП страны сократился на 1,8% в январе и феврале, включая спад в сферах, критически важных для военных усилий, как промышленное производство и строительство.

Нильссон отмечает, что реальная ситуация еще хуже и что российский Центробанк занижает показатели инфляции, которая, по его мнению, приближается к 15%, а не к официальным 5,86%. Он согласен с выводами немецкой службы внешней разведки (BND), что Москва занижает бюджетный дефицит на 30 млрд долларов.

"Если вы создали такую систему, как у Путина, вы можете не знать, насколько на самом деле плоха экономическая ситуация. Но даже с ложной информацией, которую он получает, вы в конце концов не сможете уйти от всего этого", – говорит глава военной разведки Швеции.

По его словам, Россия живет в долг.

"Российская экономика может войти только в один из двух сценариев: долгосрочный спад или шок. В любом случае, они будут продолжать падение до финансовой катастрофы", – уверен Нильссон.

Россия рассматривает мирные переговоры под руководством США как "политический театр", чтобы прикрыть территориальные амбиции Путина. Они, вероятно, выходят далеко за рамки заявленной цели Путина захватить весь Донбасс. Кремль хочет отрезать Украину от побережья Черного моря, захватив Одессу. Киев также может оказаться на столе переговоров, говорит Нильссон.

Экономика России – последние новости

По данным издания The Washington Post, российская военная экономика в последнее время начинает все больше проявлять признаки нестабильности.

По оценкам, только на "импортозамещение" в обход западных санкций Москва уже потратила дополнительные 130 млрд долларов, которые пошли на закупку необходимых товаров через альтернативные каналы.

Вас также могут заинтересовать новости: