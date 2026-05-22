Отсрочка нужна, чтобы производители нашли альтернативные источники поставок.

Европейская комиссия предлагает смягчить санкции в отношении России за сделки с китайской компанией по производству микросхем, которые использует как военная, так и автомобильная промышленности.

Как пишет Reuters, Европейская комиссия предложила девятимесячную отсрочку в отношении сделок с китайской компанией по производству полупроводников. Компания Yangzhou Yangjie Electronic включена в 20-й пакет санкций Европейского союза против России, и останется в санкционном списке.

При этом временная отсрочка, как заявил спикер Европейской комиссии, позволит автопроизводителям "найти альтернативные источники поставок чипов" и избежать "серьезных сбоев". Для вступления данной меры в силу странам ЕС необходимо будет единогласно одобрить это предложение.

Авторы отметили, что европейские автопроизводители стали все больше полагаться на компанию Yangzhou Yangjie Electronic для замены продукции китайских конкурентов, которые ранее фигурировали в санкционных пакетах против России.

"Эта компания была внесена в наш санкционный список, потому что она оказала значительную помощь российским военным возможностям. Продукция этой компании была обнаружена в беспилотниках и планирующих бомбах, используемых российскими войсками против Украины", – заявил спикер.

Он добавил, что цель санкций Евросоюза состоит в том, чтобы изменить поведение РФ. При этом они стремятся "найти баланс, чтобы они не оказали существенного влияния на ЕС".

Напомним, что представитель администрации президента США впервые за несколько лет примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в России. Известно, что Россию посетитпредседатель Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук. Причем, он будет присутствовать во время выступления российского диктатора Владимира Путина.

В то же время, в Европейском Союзе готовы усилить санкции в отношении российского патриарха Кирилла, которые ранее блокировал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Также в санкционный список могут добавить других российских деятелей - политиков и олигархов.

