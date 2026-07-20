Какие продукты следует исключить, чтобы сердце было здоровым: диетологи перечислили 3 продукта

Издание утверждает, что несколько простых изменений могут дать значительный эффект.

Представители большинства расовых и этнических групп в стране подвержены большему риску умереть от сердечных заболеваний, чем от чего-либо другого, пишет Huffpost.

Издание отмечает, что эти статистические данные поражают, и если вы когда-либо испытывали растерянность, пытаясь выяснить, что можно сделать для улучшения здоровья сердца, вы не одиноки.

"А какая хорошая новость? Чтобы сохранить сердце здоровым, не обязательно тренироваться по три часа в день и питаться исключительно рыбой и растительной пищей", – говорится в статье.

Видео дня

Издание утверждает, что несколько простых изменений могут дать значительный эффект. Поясняется, что одна из самых простых мер, которые вы можете принять, – это исключить или существенно ограничить употребление определенных продуктов, которые особенно вредны для сердца.

Кардиологи и диетолог рассказали изданию о трех продуктах, которые следует как можно скорее исключить из своего рациона, а также о том, чем их заменить:

1. Бекон

Издание отмечает, что все эксперты, к которым оно обратилось, единодушно утверждают: если вы хотите заботиться о здоровье своего сердца, вам следует оставить бекон для особых случаев или вообще исключить его из своего рациона.

"Способ приготовления бекона может негативно влиять на здоровье сердца. Процесс копчения бекона с использованием нитрита натрия и высокое содержание натрия в нем могут повышать артериальное давление, тогда как соединения, образующиеся во время приготовления, такие как полициклические ароматические углеводороды и гетероциклические амины (HCA), способствуют воспалительным процессам и повреждению сосудов, что в совокупности увеличивает риск сердечных заболеваний", – предупредила диетолог-нутрициолог Мишель Раутенштейн.

Хотя бекон является главным "виновником", кардиолог Саман Сетаре-Шенас отметил, что всем, кто заботится о здоровье сердца, следует с осторожностью относиться к переработанным мясным продуктам в целом, а также к красному мясу.

2. Белый хлеб

По словам Раутенштейн, белый хлеб или подобные сорта белого хлеба, которые можно найти в пакетах в продуктовых магазинах, могут быть очень вредны для сердца.

"Белый хлеб, имеющий высокий гликемический индекс и, по сравнению с цельнозерновыми сортами, не содержащий питательных веществ и клетчатки, может вызывать резкие скачки уровня сахара в крови, инсулинорезистентность и набор веса, а все это повышает риск сердечных заболеваний и связанных с ними осложнений", – отметила она.

Кардиолог Даниэль Лугер поддержал эту точку зрения:

"Все рафинированные углеводы повышают уровень глюкозы и триглицеридов в крови. Белый хлеб лишен всех полезных волокон и питательных веществ. Остается только чистый сахар".

Лугер посоветовал искать на упаковке пометку "100% цельнозерновой", а также внимательно читать список ингредиентов.

3. Картофель фри

Издание сообщило, что особенно неутешительная новость заключается в том, что картофель фри отнюдь не идет на пользу вашему сердцу.

"Во время жарки продукты питания меняют свой питательный состав – они теряют воду и впитывают жир. Особенно в случае картофеля фри масло часто используют повторно, что приводит к потере ненасыщенных жиров и увеличению содержания трансжиров. Картофель фри также обильно посыпают солью, а высокое потребление натрия связывают с повышенным артериальным давлением и ростом риска сердечных заболеваний", – отметил Сетаре-Шенас.

Он добавил, что регулярное употребление жареной пищи в целом связывают с ростом риска ишемической болезни сердца, повышенного артериального давления и ожирения.

В то же время эксперты рассказали, какие продукты могут улучшить здоровье сердца.

"Я настоятельно рекомендую увеличить потребление бобовых, таких как чечевица, нут и фасоль. Бобовые богаты полезной клетчаткой и способствуют ощущению сытости, регулируют работу кишечника и питают полезные кишечные бактерии. Кроме того, бобовые можно легко приготовить в больших количествах, и они прекрасно подходят для повседневных блюд", – рассказал Лугер.

Если у вас есть возможность включить в рацион семена льна и миндаль, Раутенштейн рекомендует это сделать.

Что касается зерновых, то, по мнению Раутенштейна, ключевое значение имеет выбор правильных сортов.

"Киноа и хлеб из цельнозерновой муки являются полезными для сердца продуктами благодаря своему богатому составу питательных веществ, в частности клетчатки, фосфора, цинка, растительного белка и антиоксидантов, которые в совокупности способствуют снижению уровня "плохого" холестерина и уменьшают риск сердечных заболеваний. Высокое содержание клетчатки в этих продуктах регулирует уровень сахара в крови и поддерживает здоровую микрофлору кишечника, что способствует общему здоровью сердца", – отметила она.

Другие советы по поддержанию здоровья сердца

Ранее УНИАН сообщал, что ученые назвали две ягоды, употребление которых принесет пользу сердцу.

Также мы писали, что кардиолог рассказал об орехе, который рекомендует употреблять ежедневно для здоровья сердца.

Вас также могут заинтересовать новости: