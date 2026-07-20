РФ устанавливает на кораблях новые РЭБы: эксперт объяснил, спасет ли это их от украинских дронов

На данный момент станции РЭБ "Пероед-М" замечены на кораблях Балтийского и Тихоокеанского флотов.

Россия начала устанавливать станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Пероед-М" на кораблях Балтийского и Тихоокеанского флотов, однако в Черном море такие системы могут оказаться малоэффективными. Такое мнение высказал военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" и эксперт Defense Express Иван Киричевский.

По его словам, в открытом доступе появились кадры, из которых следует, что россияне приступили к установке станций РЭБ "Пероед-М" на кораблях Балтийского и Тихоокеанского флотов.

"В частности, "Пероед-М" был замечен на ракетном крейсере "Варяг" проекта 1164 "Атлант" (однотипном с потопленной "Москвой", Тихоокеанский флот) и на одном из противолодочных фрегатов проекта 11540 "Ястреб" Балтийского флота РФ", – говорится в материале.

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Как отметил Киричевский со ссылкой на польский портал ZBiAM, "Пероед-М" также замечен на противолодочных корветах "Уренгой" и "Зеленодольск" проекта 1331М Балтийского флота РФ, на одном из корветов проекта 20380, десантных катерах проекта 21280 "Дюгонь" и базовых тральщиках проекта 12700.

Кроме того, пишет эксперт, по данным польских источников, "Пероед-М" был установлен даже на 40-летнем атомном крейсере "Адмирал Нахимов" проекта 11442 "Атлант", который почти 30 лет простоял на ремонте.

"По данным о "Пероед-М", эффективная дальность действия составляет до 2,5 километров. Эта установка создана на базе окопного РЭБ "Пероед", который не обеспечивал 100% защиты от FPV-дронов и о котором впервые стало известно в 2023 году. Отличие заключается в том, что если окопный "Пероед" работает во взаимодействии с РЛС "Репейник", то "Пероед-М", вероятно, работает в связке с бортовыми РЛС своих кораблей", – пояснил эксперт.

По его мнению, перечень четко показывает, что россияне стремятся оснастить станциями РЭБ максимальное количество кораблей своего ВМФ. В то же время причина выбора именно "Пероед-М" пока остается непонятной. Киричевский считает, что одним из факторов могли стать габариты комплекса.

Он обратил внимание на то, что установка "Пероед-М" пока не была замечена на кораблях Черноморского флота.

"Здесь одновременно вероятны два варианта: либо в открытом доступе просто еще не появились соответствующие фото и видео, либо россияне действительно на данном этапе еще не приступили к установке "Пероед-М" на кораблях ЧФ РФ, полагаясь в большей степени на кинетические методы защиты (то есть вооружение, которое непосредственно может поражать БПЛА и морские дроны)", – пишет он.

Впрочем, по его мнению, даже если такие системы появятся на кораблях в Черном и Азовском морях, существенного преимущества это России не даст. Эксперт объясняет это тем, что украинские дроны FP-1 недавно получили важное обновление, которое повысило их эффективность и позволило решить две ключевые боевые задачи: во-первых, уменьшить зависимость результата атаки от мастерства оператора, а во-вторых, в случае потери сигнала дрон всё равно долетит до заданной цели.

Украинские удары по российскому флоту

Как сообщал ранее УНИАН, Силы беспилотных систем вывели из строя 75% мощностей Керченской паромной переправы. По словам командующего СБС Роберта Бровди (Мадьяра), до начала операции перевозку транспорта и грузов обеспечивали четыре регулярно курсирующих между портами Кавказ и Крым парома, пятый стоял в порту Керчь: "Лаврентий", "Панагия", "Ейск", "Мария" и "SKS-One". "Силами "Птиц" СБС совместно с СБУ ситуация в течение двух недель июля была исправлена", – отметил Мадяр.

19 июля СБС поразили четыре судна "теневого флота" РФ.Общий итог за период с 1 по 19 июля по операциям СБС "МоЛоЧКа" и "Крымский рубильник off" составляет 176 единиц плавсредств теневого флота и 96 энергоузлов. В течение ночи 19 июля в оперативной глубине противника "Птицы" СБС результативно поразили 59 вражеских целей. "Флот исчезает и прячется – за ночь дежурства в Чёрном море "Птицами" СБС были потоплены 2 танкера, сухогруз и плавучий кран", – отметил Мадяр.

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