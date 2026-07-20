Трамп решил изменить законопроект Грэма об 'адских' санкциях против России

Трамп призывает Конгресс добавить Иран в законопроект о санкциях.

Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо расширить законопроект о санкциях против России и призвал Конгресс добавить в него Иран.

Как пишет The Hill, Трамп заявил, что это именно то, чего хотел бы автор законопроекта, покойный сенатор Линдси Грэм.

"Республиканцы должны добавить Иран в законопроект о санкциях против России. Это то, чего хотел Линдси, и это должно произойти", – написал Трамп на Truth Social.

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Призыв Трампа прозвучал на фоне возобновления конфликта США с Ираном. В воскресенье Пентагон сообщил о гибели третьего военнослужащего США в ходе интенсивных обменов ударами с Ираном, после чего американские военные заявили, что начали новую волну ударов по Ирану - девятую ночь подряд.

Ранее сенатор-демократ Жанна Шахин, и лидер большинства в Сенате республиканец Джон Тьюн заявили, что законопроект Грэма – Закон о санкциях против России 2025 года – станет достойной данью уважения его наследию. Тьюн сказал, что законодатели "давно интересовались этим вопросом".

В то же время демократы были обеспокоены текстом законопроекта, который предоставляет президенту широкие полномочия по введению тарифов. Последний вариант законопроекта также закрепляет санкции, уже введенные указом президента, что значительно затруднит будущему президенту возможность их полной отмены.

Законопроект Грэма о санкциях против России

Ранее Демократы в Конгрессе США выступили против законопроекта о "адских санкциях" для России, который был разработан ныне покойным республиканцем Линдси Грэмом.

Также, по данным СМИ, администрация Трампа опасается, что широкое применение санкций может подорвать превосходство доллара США.

Санкции США фактически отрезают частных лиц и компании от западной финансовой системы, поскольку доллар является основной валютой для проведения глобальных транзакций. Издание пишет, что в администрации Трампа растет обеспокоенность по поводу возможности глобального отказа от доллара, связанного с растущим использованием китайского юаня и криптовалют.

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