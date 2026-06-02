Нефтяные доходы и Патриарх Кирилл: ЕС готовит новый пакет санкций против РФ, - Politico

Евросоюз спешит согласовать 21-й пакет санкций против России до конца следующей недели. Новый санкционный пакет может быть направлен против нефтяных доходов РФ, ее банков и "теневого флота", пишет Politico.

Отмечается, что ключевым предложением может стать закрепление верхнего предела цены на российскую нефть. Срок действия текущего "ценового потолка", который составляет 44,10 доллара за баррель, истекает этим летом. Если не принять меры, он будет повышен автоматически.

Страны настаивают на закреплении текущей цены, что лишит Москву дополнительных доходов от роста цен на нефть. Однако дипломаты отметили, что полный запрет на российскую нефть вряд ли будет введен, как и предложенный запрет на морские перевозки.

ЕС также может продлить санкции против российских энергетических компаний "Лукойл" и "Роснефть", а также ожидается введение новых санкций в отношении судов российского "теневого флота" и сопутствующих услуг.

Кроме того, ожидается внесение в санкционный список главы Русской православной церкви Патриарха Кирилла, который является близким союзником Владимира Путина. Предыдущую попытку ввести санкции против патриарха заблокировала Венгрия.

Напомним, что 1 июня французские власти подтвердили задержание нефтяного танкера "Тагор". По данным Парижа, он может принадлежать к российскому "теневому флоту", используемому для обхода западных санкций.

Ранее сообщалось, что лидеры стран-членов Европейского Союза соберутся в Брюсселе для обсуждения увеличения срока переутверждения санкций с шести месяцев до одного года.

