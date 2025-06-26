По словам премьер-министра Словакии, новые санкции могут привести к дефициту поставок и росту цен.

Словакия не поддержит новый пакет санкций ЕС против России и будет требовать отсрочки голосования до решения вопросов, которые беспокоят страну по поставкам газа после 2027 года. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, цитирует Reuters.

Известно, что 10 июня Европейская комиссия предложила ввести новые санкции против РФ за ее вторжение в Украину. На этот раз пакет направлен на энергетические доходы, банки и военную промышленность страны-агрессора.

В то же время Словакия и Венгрия не согласились с предложениями Комиссии прекратить импорт российских энергоносителей до конца 2027 года, из-за чего странам придется искать альтернативы.

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По словам Фицо, новые санкции могут привести к дефициту поставок и росту цен, а также к убыткам в размере до 20 млрд евро от арбитража за нарушение долгосрочного контракта с российским поставщиком "Газпром".

Премьер-министр Словакии подчеркнул, что поддержит выводы саммита Европейского Союза, но все равно не согласится сейчас на санкции.

"Завтра Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций. Мы считаем это одним пакетом с (планом прекращения импорта), и пока не будут решены фундаментальные вопросы, мы не можем принять дальнейшие санкции", - сказал Фицо.

В то же время министр по делам Европы Польши Адам Шлапка выразил надежду, что Словакия и Венгрия присоединятся к инициативе, как это было раньше.

"Как и в предыдущих пакетах санкций, я оптимистично настроен, мы работаем над этим. Надеюсь, что это удастся завершить до конца польского председательства в ЕС, а, как мы знаем, осталось четыре дня", - добавил он.

В Reuters напомнили, что для принятия предложений по санкциям требуется единодушие в блоке. Венгрия часто угрожала блокировать помощь Украине и обновления санкций против РФ, которые происходят каждые шесть месяцев.

Санкции против России - последние новости

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Евросоюз готовит санкции против военного бюджета Путина. Он встретился с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас и обсудил следующие шаги ЕС по усилению санкционного давления на Россию.

Также Сибига поговорил с Каллас о необходимости продвижения процесса вступления Украины в Евросоюз.

В то же время сообщалось, что Сенат США отложил жесткие санкции против России. Ключевой причиной этого стала эскалация боевых действий между Израилем и Ираном. Также еще одним поводом отложить рассмотрение законопроекта стали новые налоговые инициативы от Республиканской партии.

В свою очередь один из авторов законопроекта о санкциях Линдси Грэм отметил, что российско-украинская война остается для него приоритетом. По его словам, то, что "Иран сейчас в центре внимания, не означает, что он забыл о РФ или Украине".

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