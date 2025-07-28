ЕС не может гарантировать обещанные Трампу инвестиции в 600 миллиардов долларов в экономику США, пишет издание.

Европейский Союз признал, что не может гарантировать обещанную президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу инвестицию в 600 миллиардов долларов в США, поскольку эти средства должны поступать исключительно из частного сектора, на который Брюссель не имеет влияния. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух должностных лиц Европейской комиссии.

Издание напомнило, что в воскресенье, 27 июля, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключила соглашение с президентом США, чтобы избежать полномасштабной торговой войны. Частью договоренности стало обещание ЕС вложить дополнительные 600 миллиардов долларов в американскую экономику в течение ближайших лет.

Однако в понедельник двое высокопоставленных чиновников Европейской комиссии уточнили изданию, что эти средства будут поступать исключительно от частных европейских компаний, без всякого привлечения государственных инвестиций.

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"Это не то, что Евросоюз как публичное учреждение может гарантировать. Это зависит от намерений частных компаний", - сказал один из высокопоставленных чиновников.

Отмечается, что Еврокомиссия не заявляла о намерении ввести какие-то стимулы для частного сектора, чтобы обеспечить достижение этой цели, и не назвала конкретных сроков для реализации договоренности. Однако один из чиновников рассказал, что сумма 600 миллиардов долларов базируется на "детальных обсуждениях с различными бизнес-ассоциациями и компаниями относительно их инвестиционных намерений".

Сама идея, что частный сектор добровольно обеспечит такой уровень инвестиций, вызывает сомнения, считают эксперты.

"Эта часть соглашения скорее показательна. [ЕС] - это не Китай, правда? Никто не может приказать частным компаниям, сколько они должны инвестировать в США", - сказал Нилс Редекер из аналитического центра Центра Жака Делора.

Торговое соглашение между США и ЕС

Как писал УНИАН, США и Евросоюз заключили торговое соглашение, которым закрепили пошлину в размере 15%. По словам Трампа, ЕС согласился закупить "американскую энергию" на сумму 750 миллиардов долларов. Также блок обязался инвестировать в США дополнительно 600 миллиардов долларов в военную технику и открытие рынков для торговли с нулевыми пошлинами.

Между тем венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя это соглашение, заявил, что "Трамп съел фон дер Ляйен". Он также отметил, что подписание торгового соглашения между Штатами и ЕС было прогнозируемым. "Именно так произошло, и мы подозревали, что это произойдет, поскольку президент США является тяжеловесом в переговорах, тогда как госпожа Президент - легкомысленной фигурой", - высказался Орбан.

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