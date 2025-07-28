Ранее послом в этой стране был Андрей Плахотнюк, который с недавних пор возглавляет дипломатическую миссию в Канаде.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Светлану Залищук на должность посла Украины в Швеции. Об этом стало известно из указа главы государства №556/2025 от 28 июля.

"Назначить Залищук Светлану Петровну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Швеция", - говорится в документе.

Как известно, Залищук была журналисткой, а в 2014 году стала народным депутатом по списку партии "Блок Петра Порошенко". Она возглавляла подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета Верховной Рады Украины по международным отношениям.

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На внеочередных выборах в Раду в 2019 году выдвигалась по 199 округу в Черкасской области как самовыдвиженец, но не прошла в парламент. В ноябре 2019-го Залищук стала советником премьера Алексея Гончарука.

С мая 2021 года она работала советником главы правления "Нафтогазу" по международным вопросам.

Украина и Швеция

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский уволил с должности посла в Швеции Андрея Плахотнюка, но назначил его послом в Канаде и представителем Украины при Международной организации гражданской авиации (IKAO) по совместительству.

Как заявлял Плахотнюк, Украина очень заинтересована в поставке Швецией истребителей Gripen. По его словам, это "вопрос выживания людей".

В то же время, руководство компании Saab, которая создала Gripen, выразило надежду, что самолет окажется на вооружении украинских Воздушных сил ВСУ.

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