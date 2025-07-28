Общая численность сотрудников СБУ в мирное время увеличивается с 27 до 37 тысяч, а в особый период - с 31 до 41 тысячи человек.

Сегодня, 28 июля, президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал законопроект, усиливающий Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом украинский лидер заявил в своем вечернем видеообращении.

"Закон, дающий Службе больше возможностей выполнять свои боевые задачи и уничтожать оккупанта, проводить специальные операции по защите Украины. Численность увеличивается, в частности, для подразделений Центра специальных операций "А" СБУ - это одни из самых результативных воинов", - рассказал он.

В законопроекте №13353 говорится о том, что общая численность сотрудников СБУ в мирное время увеличивается с 27 до 37 тысяч, а в особый период - с 31 до 41 тысячи человек.

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Кроме того, вместо подразделения борьбы с терроризмом и защиты участников уголовного судопроизводства в СБУ будет действовать Центр специальных операций "А". Его численность составит 10 тысяч человек.

Также военнослужащие СБУ получат право использовать оружие и боевую технику во время проведения антитеррористических операций, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против нашей страны, а также при выполнении задач по участию в обороне Украины, но в установленных порядке и случаях.

Военные операции СБУ - важные новости

Напомним, что 2 июля дроны Службы безопасности Украины поразили склады боеприпасов российской армии в селе Большое Орехово возле Харцызска в Донецкой области. Начиная с 22 часов, на складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.

Кроме того, в ночь с 27 на 28 июня дроны СБУ атаковали военный аэродром "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Были нанесены удары по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным БПЛА РФ.

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