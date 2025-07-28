Если ракета не имеет собственной системы наведения, то управляется только инерционной навигационной системой, говорит Романенко.

Три аэробаллистические ракеты "Кинжал", которые Россия утром 28 июля запустила по Украине, а затем исчезли, могли быть не устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы или иметь проблемы с навигацией. Об этом в эфире Radio NV объяснил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

"Здесь ситуация такова, что, скорее всего, "Кинжалы" не устойчивы к РЭБ. Какая проблема гиперзвукового оружия? Оно летит в облаке плазмы, а плазма не пропускает радиоволны. То есть если такой снаряд, ракета не имеет собственной системы наведения, то он управляется только инерционной навигационной системой. А чем больше расстояние, тем больше отклонение", - сказал он.

Романенко пояснил, что за счет спутниковой навигации, это отклонение нивелируется, то есть любой летательный объект возвращается на ту траекторию, которая запрограммирована.

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"Если нет связи со спутником или не устойчив к РЭБ, то есть туда забрасываются фальшивые координаты, тогда любой объект падает. Соответственно, с большой погрешностью. Или если удалось забросить фальшивые координаты, то вообще летит куда-то в неизвестном направлении", - сказал эксперт.

Он добавил, что за время войны РФ было запущено около 160 "Кинжалов", из которых сбито около 50. Большинство из остальных было локально потеряно.

Российская атака ночью 28 июля

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 июля (с 19:30 27 июля) российская армия атаковала Украину 331-м средством воздушного нападения - БпЛА, крылатыми и аэробаллистическими ракетами. В частности, россияне запустили по Украине 324 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов с территории РФ - Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска. Также оккупанты атаковали четырьмя крылатыми ракетами Х-101 из Саратовской области и тремя аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" Липецкой области (из воздушного пространства РФ).

Силами обороны было сбито/подавлено системами РЭБ 311 средств воздушного нападения противника: 309 ударных БпЛА и две крылатые ракеты Х-101.

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