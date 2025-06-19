Линдси Грэм заверил, что российско-украинская война остается для него приоритетом.

Сенат США решил отложить рассмотрение законопроекта о жестких санкциях против России. Главной причиной стала эскалация боевых действий между Израилем и Ираном. Об этом пишет издание Semafor.

Отмечается, что соавторы законопроекта Линдси Грэм и Ричард Блюменталь хотят внести в законопроект технические правки, которые призваны ослабить давление на союзников Украины. Консенсус среди сенаторов уже был достигнут, но рассмотрение документа решили отложить как минимум до июля.

В издании добавили, что еще одним поводом отложить рассмотрение законопроекта стали новые налоговые инициативы от Республиканской партии. Сенатор Джон Тун говорил о том, что Сенат открыт к изменениям, но ждет сигнала от администрации президента США Дональда Трампа.

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Сам же американский лидер еще не одобрил законопроект. В издании отметили, что он сосредоточился на внутренней политике и возможном военном конфликте с Ираном. Именно поэтому отложено рассмотрение и других законопроектов.

Грэм заявил, что российско-украинская война остается для него приоритетом. Он заверил, что то, что "Иран сейчас в центре внимания, не значит, что он забыл о РФ или Украине".

Санкции против России - важные новости

Ранее Великобритания объявила о новых санкциях против России. Под новые ограничения попали четыре физических, шесть юридических лиц и 20 кораблей, включая нефтяные танкеры.

Кроме того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны G7 усилить санкции против РФ за полномасштабное вторжение в Украину. По ее словам, это поможет добиться реального прекращения огня.

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