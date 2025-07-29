Он является редким жителем украинского Полесья.

В июне на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника заметили взрослого медведя.

Как сообщается на странице заповедника в социальной сети Facebook, на май-июнь приходится период брачной активности медведей, поэтому этот самец как раз мог искать себе пару. Его присутствие зафиксировали местные фотоловушки:

"Бурый медведь - редкий и крайне осторожный житель украинского Полесья. Несмотря на это, наши ученые уже несколько лет подряд фиксируют признаки возвращения этого хищника на территорию Заповедника. Наблюдения продолжаются и мы с надеждой ждем новых встреч с бурым красавцем!".

Специалисты также опубликовали советы, как действовать на территориях, где могут находиться медведи:

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не ходите в одиночку, особенно в сумерках или ночью;

не приближайтесь к медведю и не пытайтесь фотографировать его вблизи;

сохраняйте спокойствие в случае встречи;

не убегайте, а медленно и осторожно отступайте назад, не делая резких движений;

обязательно сообщите о ваших наблюдениях специалистам Заповедника.

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