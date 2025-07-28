Возвращение ядерного оружия США в Великобританию – это большое достижение, заявил эксперт.

Соединенные Штаты, вероятно, разместили ядерное оружие в Великобритании – впервые с 2008 года. Это является сигналом российскому диктатору Владимиру Путину, что Штаты по-прежнему привержены европейской безопасности, пишет Bloomberg.

Американский военный самолет С-17 вылетел с американского склада в городе Альбукерке в штате Нью-Мексико16 июля. Он с включенным транспондером направлялся к авиабазе в британском городе Лейкенхит. Участие в полете принимала Первая ядерная авиационная транспортная группа ВВС США. По словам Уильяма Альберке, старшего научного сотрудника Тихоокеанского форума, самолет не пролетал над другими государствами.

Хотя правительства Британии и США придерживаются политики тишины в этом вопросе, согласно бюджетным документам Министерства обороны США, в течение нескольких лет в Лейкенхите проводятся работы на сумму в миллионы долларов, связанные с "безопасностью" объектов. Журналисты пишут, что этот термин Пентагон использует для описания безопасности ядерного оружия.

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Издание предполагает, что эти самолеты доставили в Британию новые термоядерные бомбы B61-12. Директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен говорит, что есть "веские признаки" того, что США вернули свое ядерное оружие в Великобританию.

И решение о перелете с включенным транспондером, что позволило отслеживать движение самолета, может свидетельствовать о том, что США посылают своеобразный сигнал России: они не уменьшают свой ядерный потенциал в Европе, говорит Альберке.

"Это первый шаг к дальнейшему укреплению позиции НАТО по сдерживанию. Возвращение ядерного оружия США в Великобританию – это большое достижение", – добавил он.

В свою очередь, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб Сидхарт Каушал говорит, что такие средства, как B61, могут способствовать ограничению влияния значительного преимущества России в нестратегических ядерных вооружениях на театре военных действий.

Авторы также напомнили, что еще в прошлом месяце Лондон объявил о планах приобрести по меньшей мере десяток новых истребителей F-35A, которые могут нести ядерные бомбы B61-12. А в обновленном программном документе Министерство обороны страны заявило, что "ядерное сдерживание НАТО также полагается на ядерное оружие США, развернутое в Европе, и вспомогательные возможности и инфраструктуру, предоставляемые союзниками".

В документе сказано, что новые самолеты будут доступны для выполнения ядерных миссий НАТО. При этом использование американского ядерного оружия, даже если оно находится в других странах, может произойти только после прямого разрешения со стороны президента США.

Ядерное оружие: другие новости

Forbes сообщает, что Россия может готовить ядерный взрыв в космосе. Таким образом страна-агрессор может стремиться вывести из строя спутники США и SpaceX.

Отмечается, что доказать вину России в таком случае будет невозможно. Один из экспертов назвал такой сценарий орбитальной версией нападения на Перл-Харбор.

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