Правитель Кремля известен беспокойством собственной безопасностью.

Личная охрана кремлевского правителя Путина во время официальных мероприятий носит при себе как минимум одно устройство, которое должно защитить его от FPV-дронов.

К такому выводу в своем Telegram-канале пришел украинский специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов, анализируя видео с празднования дня Военно-морского флота Российской Федерации.

В Санкт-Петербурге Путин остановил кортеж на Дворцовой площади, по которой проезжал после посещения Адмиралтейства, и вышел "к людям". На обнародованном ролике можно увидеть, что один из охранников правителя Кремля имеет при себе оружие, которое "Флеш" определил как FPV-перехватчик.

Охрана Путина

Кремлевский правитель охраняется Федеральной службой охраны Российской Федерации. Она отвечает за безопасность не только президента, но и других высокопоставленных чиновников - премьера, спикеров парламента, министров обороны и иностранных дел и других.

Личной охраной занимается Служба безопасности президента России - элитные отряды быстрого реагирования, снайперы, водители и водолазы, готовые оперативно среагировать на любую угрозу.

Согласно данным из открытых источников, охранники используют специальное оборудование: бронированные зонты со вставками из кевлара, способные защитить от пуль и обломков, чемоданчики, превращающиеся в защитные щиты, а также пистолеты и снайперские винтовки.

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