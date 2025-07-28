По словам Эрдогана, в российско-украинской войне Турция придерживается политики, выступающей за мир.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и Россия могут договориться о прекращении огня в скором времени. Он подчеркнул, что подписание мирного соглашения может произойти в Турции, пишет Hurriyet.

По словам Эрдогана, Турция активизировала дипломатические усилия ради мира, пока в соседних странах продолжаются кризисы и войны. Он добавил, что в российско-украинской войне Анкара придерживается политики, выступающей за мир.

"Мы считаем, что эта война должна закончиться. Как переговорный стол был накрыт в Стамбуле, так и стол мира в недалеком будущем будет накрыт в Турции - и эта кровопролитная война будет завершена", - сказал президент Турции.

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Также Эрдоган напомнил, что во время третьего раунда переговоров в Стамбуле украинские и российские делегации договорились о новом обмене пленными.

Третий раунд переговоров между Украиной и РФ в Турции - важные новости

Напомним, что 23 июля в турецком Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. Секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам встречи рассказал, что Украина предложила российской стороне провести встречу лидеров с участием президента Турции Реджепа Эрдогана и главы Вашингтона Дональда Трампа. Он отметил, что украинская сторона также заявила о готовности к прекращению огня.

Кроме того, Умеров поделился, что Украина и РФ договорились о дальнейшем обмене военными и гражданскими пленными. По его словам, в этом обмене примут участие более 1200 человек.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что российская делегация предложила украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии фронта "коротких перемирий". Он заверил, что так стороны смогут собрать раненых и тела погибших бойцов. Также Мединский подтвердил, что Украина и РФ проведут новый обмен пленными.

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