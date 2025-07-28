Уже скоро завершится срок подачи заявлений на поступление на бакалавра и медицинского магистра.

В Министерстве образования и науки Украины напомнили абитуриентам о приближении важной даты. Уже 1 августа завершится срок подачи заявлений на поступление в учреждения высшего образования для получения степени бакалавра или медицинского магистра.

Об этом говорится в публикации МОН в Facebook. Отмечается, что речь идет о подаче заявлений как на бюджет, так и на контракт. Сделать это можно до 18:00 1 августа.

"Советуем не откладывать подачу заявлений на последние часы. Ежегодно с 14:00 до 18:00 в день завершения приема заявлений система испытывает большую нагрузку. [...] С 1 сентября до 20 октября ЗВО могут проводить дополнительные наборы только на контракт, если это предусмотрено Правилами приема заведения", – отметили в Минобразования.

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Поступающим также напомнили, что подавать можно максимум 15 заявлений, из них не более 5 – на бюджет. Кроме того, в каждом заявлении надо указать приоритетность – ее нельзя изменить после подачи заявления и его регистрации. В то же время отмена приводит к потере приоритета.

Все заявления подают через электронный кабинет абитуриента.

Вступление 2025 – конкурсные баллы для поступления в вузы стали ниже

В 2025 году конкурсные баллы для поступления в учреждения высшего образования в Украине стали ниже. Как пояснили в Минобразования, произошло это из-за другой формы их расчета, которую ввели в этом году.

"В предыдущие годы поступающие могли получать высокие конкурсные баллы за непрофильные дисциплины, что не всегда соответствовало образовательным программам, которые они выбирали. Поступить можно было на любую специальность с любым выборочным предметом. С 2025 года учитывается родство специальности и выборочного предмета НМТ", – говорится в заявлении.

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