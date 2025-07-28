Результаты исследования показывают, что некоторые маршруты были открыты дольше, чем считалось ранее.

Существуют свидетельства существования древних городов и поселений, которые когда-то процветали, но теперь находятся под водой, - от Атлит-Яма в Израиле до Тонис-Гераклеона в Египте. Об этом пишет IFLScience.

Джером Добсон, профессор географии Канзасского университета, придумал термин для обозначения территорий, которые когда-то были местами человеческих поселений, но теперь находятся под водой из-за повышения уровня моря - "акватерра". Он считает, что эти территории могут быть археологической золотой жилой, проливающей свет на раннюю историю и миграцию наших предков в Африку и из неё.

Отмечается, что уровень моря претерпевал резкие колебания за последние 120 000 лет. Во время последнего ледникового максимума, около 20 000 лет назад, уровень моря был на 125 метров ниже, чем сегодня.

Видео дня

"Таким образом, площадь суши в мире была значительно больше, чем сегодня - на 11,6%, - что значительно расширяло возможности миграции и путешествий в прибрежных зонах", - пишут исследователи в журнале Comptes Rendus Géoscience.

Важно, что целью исследования было уточнение современного понимания древних береговых линий на Среднем Западе с помощью модели ледниковой изостатической корректировки (GIA) исторических уровней моря, а также изучение альтернативных миграционных путей из Африки за последние 30 000 лет. Результаты показывают, что некоторые маршруты были открыты дольше, чем считалось ранее. Добсон сказал:

"Мы хотели создать береговые линии, которые были бы физически и геофизически корректны. Исследователям необходимо использовать моделирование GIA, поскольку простого вычитания высоты уровня моря из рельефа недостаточно. Земная кора буквально прогибается под тяжестью ледяных щитов".

Интересно, что объединяя данные модели GIA с древней ДНК и археологическими свидетельствами, авторы исследования изучили несколько различных маршрутов, включая Суэцкий проход между Красным и Средиземным морями. Другие "гипотетические" маршруты включали переходы через залив Акаба (на восточной стороне Синайского полуострова), Баб-эль-Мандебский пролив (пролив между Эритреей, Джибути и Йеменом), а также Сицилийский и Мессинский проливы (в Италии).

Ученые заявили о возможных свидетельствах пребывания человека в заливе Фоул, а также о признаках того, что люди перемещались с юга на север и с востока на запад по долине Нила, вопреки общепринятому мнению.

"Впечатляющий вывод заключается в том, что многие подводные ландшафты имеют археологическое значение, и это картирование даёт учёным больше шансов на их обнаружение. Мы надеемся, что это позволит людям увидеть и исследовать ландшафты, обнажившиеся во время последнего ледникового периода, особенно во время последнего ледникового максимума 21 000 лет назад", - заявил Добсон.

Изучения происхождения человека

Ранее ученые с помощью передовых методов генетического и белкового анализа установили происхождение таинственного черепа "человека-дракона", черты которого ранее не удавалось соотнести ни с одним видом известных предков человека. Последние исследования доказали, что череп принадлежит денисовскому человеку, и благодаря этой находке ученые смогли более точно восстановить внешность этого вида.

Вас также могут заинтересовать новости: