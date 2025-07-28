Все свои действия украинец демонстрирует в своем профиле в TikTok.

Украинец Руслан Хлебко приобрел вместе с женой старый дом в селе, чтобы отстроить его самостоятельно не за все деньги мира и своими руками. Обошелся он им 11 месяцев назад в 6,5 тысяч долларов вместе с переоформлением.

Как рассказывает Хлебко в TikTok, дом построен из глины, дерева и лошадиного навоза. В нем нет газа, однако есть электричество и еще одним "плюсом" выступают 12 "соток" земли. В этой социальной сети мужчина также демонстрирует каждый этап построения собственного жилья.

"Уже вложили в ремонт еще 9 "штук". Стоит он не в Конча-Заспе, как многие пишут, а в обычном селе на Черкащине. Дому этому более 60 лет. И у нее есть шанс стать моложе лет на 30 после того, как закончится ремонт, но это не точно", - рассказывает он.

Также Хлебко добавил, что изначально, когда они покупали этот дом, он выглядел "не очень". Внутри, по его словам, была печка, лежанка две домашние печи. Одну из них пришлось разобрать, ведь она занимала много места.

"Поставили каркасную пристройку, провели новое электричество, сделали ванную и наполовину прихожую. Постелили деревянный пол в пристройке, оббили потолок вагонкой, начали реставрировать печь, но еще не до конца", - отметил он в одном из видео. После этого продемонстрировал, что еще они успели сделать за последние месяцы.

Однако пользователи в комментариях оказались в недоумении, что такой дом был продан мужчине за такую большую сумму. "6500 баксов за сарай? Кто-то явно выгодно продал", "Совести совсем нет у тех, кто вам ее продал", "У нас в городе Каменское двухкомнатные квартиры с ремонтом за 9 тысяч можно купить", - заявляют они.

Ранее УНИАН сообщал, что украинцы также были возмущены при виде квартиры в Киеве за 40 тысяч долларов.

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