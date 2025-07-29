Важный нюанс в этом рецепте - то, что торт не требует выпечки.

Если у вас на кухне залежались несколько вкусностей, которые нужно срочно использовать, прежде чем они испортятся, можно воспользоваться рецептом торта без выпечки от шеф-повара Джейми Оливера. Об этом пишет Mirror.

В этом рецепте всего шесть ингредиентов, из которых можно быстро и легко приготовить угощение для 10 человек.

"Десерты без выпечки - это настоящее наслаждение, а этот шоколадный торт из холодильника - это минимум усилий, максимум удовольствия. Это отличный способ использовать основные продукты из кладовой - я выбрал сухофрукты, орехи, имбирный орех и зефир; но замените их тем, что приносит вам радость", - отметил шеф-повар.

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Он предлагает при необходимости заменить упомянутые составляющие попкорном, кокосовой стружкой, печеньем или другими подходящими продуктами. Даже если у вас нет ни одного из этих ингредиентов, можно использовать имеющиеся сладости.

Ориентировочный рецепт десерта

200 г темного шоколада

150 г холодного несоленого сливочного масла

1 столовая ложка инвертного сиропа

200 г имбирного печенья

200 г смеси арахиса и изюма

200 г зефира

Как приготовить

Печенье поломайте или измельчите другим способом на мелкие кусочки. Небольшую горсть крошки отложите. Крупно измельчите арахис, сухофрукты и зефир, добавьте их к растопленной шоколадной смеси, хорошо перемешайте

Подготовьте контейнер подходящего размера (подойдет форма объемом 1 литр): выстелите его пергаментной бумагой, обеспечив достаточно места для загибания сверху. Равномерно выложите смесь ложкой в контейнер, затем поставьте его в холодильник на четыре часа, чтобы она застыла.

Как только корж станет твердым, выньте его из формы с помощью пергаментной бумаги. Посыпьте сверху оставшимися крошками печенья и нарежьте толстыми ломтиками.

Это лакомство может храниться до пяти дней в герметичном контейнере.

Ранее УНИАН писал, как испечь швейцарский морковный рулет по рецепту от Джейми Оливера. Он готовится из морковного теста всего за 48 минут и требует лишь нескольких основных ингредиентов. Бисквит получается легкий и воздушный, а начинка из белого шоколада, сливочного сыра и имбиря создает идеальное сочетание сладости и пряностей.

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