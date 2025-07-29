Еврокомиссия не обнаружила российского влияния в этом деле.

Европейская комиссия предупредила Украину, что может остановить всю финансовую помощь стране, если Киев будет оказывать давление на антикоррупционные органы.

Об этом говорится в статье немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung под названием "Злое письмо Брюсселя к Киеву". По данным "хорошо информированного источника" в Киеве, после принятия закона украинскому правительству поступило от Еврокомиссии соответствующее письмо:

"Украинское руководство во главе с президентом Владимиром Зеленским получило от Европейской комиссии сигнал о том, что финансовая помощь из европейского "Фонда для Украины" может быть полностью прекращена, если центральные органы власти будут продолжать подвергаться давлению в борьбе с коррупцией".

Информацию о том, что Еврокомиссия направила Киеву соответствующий сигнал, якобы подтвердила изданию глава Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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Закон о НАБУ и САП

Как известно, широкий общественный протест разгорелся после принятия Верховной Радой и подписания президентом Владимиром Зеленским скандального законопроекта № 12414.

Акции, которые стали самыми массовыми протестами в стране с начала полномасштабного вторжения России, начались вечером 22 июля в Киеве, а уже на следующий день распространились на другие города.

Протестующие обвинили власть в ограничении автономии Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также уничтожении антикоррупционной инфраструктуры, созданной после Майдана 2014 года.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект под номером 13533, который предусматривает положения о сохранении независимости антикоррупционных органов - НАБУ и САП.

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