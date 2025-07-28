Военно-воздушные силы Германии уже направили соответствующий запрос ведущим оборонным компаниям и стартапам.

В Германии планируют разработать ударные беспилотники дальнего радиуса действия, способные поражать цели глубоко на территории противника. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что военно-воздушные силы Германии направили соответствующий запрос ведущим оборонным компаниям и стартапам.

Согласно отчету, компания Airbus Defence участвует в проекте вместе с американским стартапом Kratos, а немецкая Rheinmetall объединилась с производителем дронов Anduril. Кроме того, в разработке примет участие и Мюнхенский стартап Helsing.

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Министерство обороны Германии подтвердило подготовку к такому проекту, заявив, что начальные переговоры состоялись, но официальный тендер объявлен пока не был.

В НАТО допускают войну с Россией

Как сообщал ранее УНИАН, премьер-министр Польши Дональд Туск допустил войну с РФ уже через 18 месяцев. Он заявил, что будет принимать определенные решения, сосредоточенные на вопросе безопасности, в том числе и сосредоточенные на "внутренней политической стабильности" в Польше.

Кроме того, недавно командующий войсками США в Европе и главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич предполагал, что есть всего полтора года на подготовку к полномасштабному военному конфликту с Китаем и Россией. По мнению генерала, если правитель Китая Си Цзиньпин действительно решит напасть на Тайвань, он, вероятно, согласует свои действия с российским диктатором Владимиром Путиным, что откроет двери военному конфликту глобального масштаба.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что если китайский лидер Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он захочет, чтобы Россия перед этим атаковала страны НАТО, чтобы отвлечь внимание мира от Индо-Тихоокеанского региона. По его словам, чтобы сдержать Путина, НАТО должно быть "сильным коллективно" настолько, чтобы российский диктатор не отважился напасть.

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