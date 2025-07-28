Многие мужчины с отсрочкой от мобилизации могут выезжать за границу, но не все.

В Украине многие мужчины с отсрочкой от мобилизации могут выезжать за границу, но не все категории. Адвокат адвокатского бюро Романа Сацыка Мария Ганина в комментарии для "РБК-Украина" рассказала, кто имеет такое право.

Кто может выехать за границу

Она отметила, что за границу могут выезжать мужчины в возрасте до 18 лет и старше 60 лет, а также многие люди с отсрочкой. Тем не менее для пересечения границы необходимо подготовить пакет документов.

Ганина напомнила, что за границу, в частности, могут выезжать следующие категории лиц:

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мужчины с группой инвалидности;

мужчины, которые сопровождает одного из родителей, который имеет 1 или 2 группу инвалидности;

мужчины, которые имеют на содержании троих несовершеннолетних детей;

родители, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью.

Адвокат подчеркнула, что в каждой ситуации при выезде за границу есть своя специфика и особенности.

"Например, если у человека есть группа инвалидности, то он может выезжать, но если среди документов он подготовит пенсионное удостоверение по инвалидности. Только по справке МСЭК об инвалидности он выезжать не может. То есть для самой отсрочки справка МСЭК об инвалидности подходит, для выезда за границу - нет. Но в целом большинство оснований выезда за границу на самом деле совпадают с теми основаниями для отсрочки, которые есть у человека. Но не все", - объяснила она.

Например, мужчины, которые получают первое высшее образование, могут получить право на отсрочку, но им запрещено выезжать за границу, уточнила адвокат.

"Те, кто учится, не подлежат мобилизации. Но за границу они выезжать не могут. В правилах пересечения границы в этом законе указано, кто может выезжать за границу во время военного положения. Советую всегда читать официальные документы, где четко указан перечень и требования для выезда или невыезда", - добавила Ганина.

Адвокат поделилась, что в Постановлении №57 Кабинета министров Украины содержится перечень категорий мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут законно выезжать за границу во время военного положения. В этом же документе указано, какие документы необходимы.

Какие документы необходимы для выезда за границу

Ганина заявила, что забронированные лица могут выезжать за границу не только по рабочим заданиям и командировкам, но и в отпуск. Тем не менее им необходимо подготовить отдельный пакет документов:

разрешение руководителя на выезд с его подписью и с печатью организации, где человек работает;

приказ на отпуск;

справка о месте работы;

основной документ, который подтверждает его бронирование.

Адвокат отметила, что также должны быть четко указаны даты, в период которых военнообязанный выезжает за границу, и возвращается обратно. Кроме того, должна быть указана страна, в которую он едет.

"Если весь этот полный перечень документов есть, действительно, забронированный может выехать в отпуск за границу. Впрочем, неоднократно мы в практике сталкивались с отказами - правомерными, неправомерными. И часто бывает такое, что с одним и тем же списком документов на одном пропускном пункте не выпускают, а на другом - выпускают без проблем. Такие истории тоже не единичны", - предупредила адвокат.

Какие документы могут проверить у водителей на блокпостах

Ранее адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова рассказала, какие документы чаще всего проверяют у водителей на блокпостах. Она напомнила, что уполномоченные лица могут останавливать транспортные средства в случае проезда через блокпосты и контрольные пункты въезда-выезда.

Воронкова заявила, что на блокпосту у водителей могут потребовать предъявить водительское удостоверение, паспорт гражданина Украины и военно-учетные документы.

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