В стране упала рождаемость и уменьшилось количество зарегистрированных браков.

В Китае ввели первую общенациональную программу субсидий по уходу за детьми с целью повышения уровня рождаемости и чтобы финансово помочь семьям с детьми, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что правительство Китая будет выплачивать семьям 3600 юаней, что составляет примерно 503 доллара США в год на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Примечательно, что такую субсидию будут предоставлять, если ребенок родился с начала 2025 года. Но если год рождения малыша пришелся между 2022 и 2024 годами, такие семьи также могут подать заявку на получение частичной помощи. Согласно прогнозу, денежную помощь смогут получить более 20 миллионов семей ежегодно.

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Указывается, что представитель комиссии здравоохранения заявил, что "прямое распределение денежных субсидий" может "помочь облегчить финансовое бремя воспитания детей", а также "успокоить беспокойство молодых пар относительно рождаемости".

Это решение является ответом на демографический кризис, надвигающийся на Китай. В стране не только снизилась рождаемость, но и стало меньше регистрироваться браков.

"Суммы, о которых идёт речь, слишком малы, чтобы иметь краткосрочное влияние на уровень рождаемости или потребления", - считает экономист из Китая Зичун Хуан.

Однако, он добавил, что эта политика является важной вехой с точки зрения прямых выплат домохозяйствам и в будущем эти средства государству вернутся.

Отмечается, что уже три года подряд в Китае фиксируется сокращение населения, а до 2015 года действовала "политика одного ребенка", чтобы контролировать уровень рождаемости в стране.

Китай и отношения с другими странами

Ранее УНИАН сообщал, что исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине призвала Китай прекратить подпитывать агрессию России против Украины. В Китае отвергают обвинения в поставках летального оружия и заявили, что строго контролируют товары двойного назначения.

Также мы писали, что президент Китая Си Цзиньпин отказался участвовать в саммите ЕС-Китай и тем самым показал, что стремится держать дистанцию от ЕС. Это произошло на фоне напряжения между Китаем и ЕС, а также введения санкций против ряда китайских компаний за поставки компонентов для оружия России.

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