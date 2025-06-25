Он отметил, что обсудил санкционное давление на военную машину Путина с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас.

Украина ожидает от Евросоюза мощных санкций против России, которые ударят по военному бюджету российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига после встречи с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас.

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"Мы обсудили следующие шаги ЕС по усилению санкционного давления на Россию. Мы ожидаем, что они будут действительно мощными и ударят по военному бюджету Путина", детализировал министр.

Кроме того, Сибига отметил, что обсудил с Каллас необходимость продвижения процесса вступления Украины в Евросоюз.

Санкции Евросоюза против РФ

С момента нападения на Украину в 2022 году, Европа ввела против РФ 17 пакетов санкций. Наготове был и 18-й пакет санкций, который предусматривал новые ограничения в энергетическом и финансовом секторах России. Но 23 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна, а также Словакия решили не поддерживать 18-й пакет санкций ЕС против России.

На следующий день министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар выразил готовность поддержать предложенный ЕС 18-й пакет санкций против России, но выдвинул условия.

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