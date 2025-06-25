Украина ожидает от Евросоюза мощных санкций против России, которые ударят по военному бюджету российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига после встречи с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас.
"Мы обсудили следующие шаги ЕС по усилению санкционного давления на Россию. Мы ожидаем, что они будут действительно мощными и ударят по военному бюджету Путина", детализировал министр.
Кроме того, Сибига отметил, что обсудил с Каллас необходимость продвижения процесса вступления Украины в Евросоюз.
Санкции Евросоюза против РФ
С момента нападения на Украину в 2022 году, Европа ввела против РФ 17 пакетов санкций. Наготове был и 18-й пакет санкций, который предусматривал новые ограничения в энергетическом и финансовом секторах России. Но 23 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна, а также Словакия решили не поддерживать 18-й пакет санкций ЕС против России.
На следующий день министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар выразил готовность поддержать предложенный ЕС 18-й пакет санкций против России, но выдвинул условия.