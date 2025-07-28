Спикер МИД Китая заявил, что Пекин будет защищать интересы китайских компаний.

В Пекине возмутились тем, что Украина ввела санкции в отношении некоторых китайских физических и юридических лиц. Такое заявление сделал спикер Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь во время пресс-конференции.

У Го Цзякуня спросили, как правительство Китая реагирует на то, что 27 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении новых санкций СНБО в отношении 53 физических и юридических лиц из Китая и других стран.

"Китай, как всегда, выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН. Мы призываем украинскую сторону немедленно исправить свою ошибку и устранить ее негативные последствия", - сказал спикер МИД Китая.

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Го Цзякунь добавил, что правительство будет защищать интересы китайских компаний.

Украина ввела новые санкции против РФ и ее партнеров - что известно

Напомним, что 27 июля Украина ввела новые санкции против ряда российских компаний, а также физических и юридических лиц из Китая, Ирана и других стран, которые финансово поддерживают военную машину РФ. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас из 18-го санкционного пакета применены ограничения, в частности к структурам, связанным с российским "теневым" танкерным флотом.

Кроме того, в пакет санкций включены компании, которые занимаются добычей драгоценных металлов на территории России, их обработкой и поставкой для нужд компаний ВПК РФ.

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