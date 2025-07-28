На решение президента США могли повлиять несколько факторов.

На решение президента США Дональда Трампа изменить сроки дедлайна для России по прекращению войны против Украины, наверняка, повлияло, в том числе, заключение торгового соглашения с Европейским союзом, считает политолог Игорь Рейтерович.

"То есть, он решил одну очень важную проблему. Причем, для него в этом контексте российско-украинская война была даже определенным инструментом давления на Европу. Поскольку проблема решена, и Европа будет покупать гораздо больше у США, у него более развязаны руки по отношению к РФ", - сказал он в комментарии УНИАН.

По словам эксперта, некоторое время были разговоры, что якобы Россия предлагала Штатам стать крупным торговым партнером, "продавать подсанкционные товары, но не от России, а, типа, от США, и на этом зарабатывать".

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"Теперь в отношении России он может действовать и по-другому. Думаю, у Трампа уже сформировалось определенное мнение относительно того, что и как делает РФ, что она не собирается садиться за стол переговоров, не понимает язык дипломатии, а понимает только язык силы. И, собственно, сейчас есть время, чтобы эту силу проявить", - пояснил политолог.

В то же время, как добавил Рейторович, у США осталась еще одна проблема - с Китаем. "И теперь такими, в том числе, заявлениями - это как инструмент давления на Китай. Мол, мы раньше начнем все эти процессы. А поскольку Китай покупает многое у России, - это будет ударом и по Китаю, ему придется сейчас быстрее думать, как с Трампом договариваться. Россия может впасть в истерику, попытаться эскалировать, повысить градус напряжения, надеясь, что смогут Трампа "переломить" агрессией, или реально садиться за стол переговоров, особенно если Китай будет тоже склоняться в эту сторону и прямо об этом России скажет", - рассказал он.

Новые сроки для России - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, Трамп назвал сроки нового дедлайна для России по прекращению войны против Украины. "Я собираюсь установить новый дедлайн (конечный срок - УНИАН) на около 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причины ждать", - подчеркнул Трамп.

Говоря о предыдущем сроке в 50 дней для прекращения войны, лидер Белого дома отметил, что хотел быть "щедрым" (великодушным).

Президент США добавил, что не видно никакого прогресса в вопросе прекращения войны, которую Россия ведет против Украины. Однако, со своей стороны, он также заявил, что не хочет так поступать с Россией, ведь он "любит русский народ".

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