Республиканец заявил, что Конгресс готов помочь Трампу в его мирных усилиях.

Российский диктатор Владимир Путин серьезно просчитался с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, комментируя последние заявления главы Белого дома относительно ультиматума, поставленного кремлевскому правителю. Соответствующее сообщение Грэма появилось в сети Х.

Он отметил, что полностью понимает разочарование президента Трампа постоянными атаками России на Украину, которые свидетельствуют об отсутствии у президента РФ "реального желания сесть за стол мирных переговоров".

"Я надеюсь, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают военную машину Путина, вскоре заплатят давно назревшую цену", - написал сенатор.

Видео дня

По его словам, "Конгресс готов, преимущественно двухпартийно, помочь президенту Трампу в его усилиях, направленных на то, чтобы стороны сели за стол мирных переговоров".

Ультиматум Трампа Путину

Как сообщал ранее УНИАН, 14 июля президент США заявил, что собирается ввести 100-процентные пошлины против России, если в течение 50 дней не будет соглашения о прекращении огня против Украины. Также он пригрозил ввести вторичные санкции в отношении других стран, которые покупают российскую нефть.

Однако, не дождавшись 50 дней, уже 28 июля Трамп заявил о готовности сократить 50-дневный ультиматум Путину. Американский лидер снова отметил, что он сильно разочарован диктатором, мол, была надежда, что уже пришли к какому-то решению, "а потом Путин выходит и начинает запускать ракеты в какой-то город вроде Киева, убивает много людей". Трамп добавил, что пересмотрит 50-дневный ультиматум, который дал лидеру Кремля, ведь "считает, что уже знает его ответ".

Впоследствии Трамп озвучил Путину новый срок для достижения соглашения с Украиной - около 10 или 12 дней. Он добавил, что в будущем станет известно, возобладает ли "здравый смысл", чтобы Путин согласился на сделку.

Вас также могут заинтересовать новости: