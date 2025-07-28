По его словам, "Трамп играет в игру ультиматумов с Россией".

28 июля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал новый дедлайн на достижение мирного соглашения с Украиной для российского диктатора Владимира Путина. Ультиматум прокомментировал заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Соответствующее сообщение одиозный политик опубликовал в соцсети Х. По его словам, " Трамп играет в игру ультиматумов с Россией: 50 дней или 10".

"Он должен помнить две вещи: 1. Россия – это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной", – написал он.

Видео дня

Медведев также призвал Трампа "не идти по пути Сонного Джо", очевидно говоря о предыдущем президенте США Джо Байдене..

Ультиматум Трампа России

14 июля во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Дональд Трамп заявил, что дает российскому правителю 50 дней на достижение соглашения по войне в Украине. В противном случае России будут угрожать новые санкционные ограничения.

Но две недели спустя, 28 июля, американский лидер заявил, что не видит никакого прогресса в вопросе войны РФ против Украины. На этом фоне он сказал, что установит новый дедлайн – около 10 или 12 дней с сегодняшнего дня.

Вас также могут заинтересовать новости: