В третьем фильме франшизы будет показана борьба между народами Пандоры.

Disney выпустила первый трейлер третьего фильма Джеймса Кэмерона из франшизы "Аватар", получившего название "Аватар: Огонь и Пепел". Премьера состоится 19 декабря 2025 года. Как и "Путь воды", в котором зрителям представили морской клан Меткайина, "Огонь и Пепел" познакомит нас с новым народом Пандоры — Манкван (народ пепла).

Помимо Сэма Уортингтона и Зои Салданы, в фильме вернутся Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Бритэн Долтон, Джек Чемпион, Тринити Джо-Ли Блисс, Бейли Басс, Джоэл Дэвид Мур, Иди Фалько и Дилип Рао. Уна Чаплин сыграет Варанг — лидера народа пепла. Также к актёрскому составу присоединились Дэвид Тьюлис и Мишель Йео.

В трейлере показано, как семья Джейка Салли и клан Меткайина объединяются, чтобы противостоять Варанг и её огненной армии, вступившей в союз с Куоритчем, которого играет Стивен Лэнг.

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Судя по всему, Варанг умеет управлять огнём, и её пламя сжигает часть лесов Пандоры. В конце трейлера она зловеще заявляет: "Твоя богиня здесь не властна".

"Вы увидите много новой Пандоры, которую раньше не видели. Это безумное приключение и пиршество для глаз, но также оно несет в себе колоссальные эмоциональные ставки — больше, чем когда-либо прежде. Фильм ведёт героев по по-настоящему трудному пути", - заявлял ранее Кэмерон.

Хотя изначально "Путь воды" и "Огонь и Пепел" задумывались как один фильм, Кэмерон разделил их, когда сценарий разросся до масштабной истории. Он также намекнул на более агрессивную и властолюбивую природу народа пепла по сравнению с Меткайина и лесным кланом Оматикая.

"Появятся новые персонажи, и одного из них, как мне кажется, вы либо полюбите, либо возненавидите", — поддразнил Кэмерон.

Ранее УНИАН сообщал про большое количество деталей от режиссера фильма об "Аватаре: Огонь и пепел".

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