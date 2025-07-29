Ниже вы увидите изображение, на котором расположен набор случайных букв.

Головоломки и оптические иллюзии на поиск слов являются одними из самых популярных онлайн-задачек. Если вы регулярно будете их решать, вы точно увидите, как улучшаются ваши навыки.

Подобные задания тренируют ваше внимание к деталям, наблюдательность, память, навыки распознавания образов. А ограничение во времени позволит вам научиться грамотно управлять собственным временем. УНИАН подготовил для вас интересную головоломку.

Ниже вы увидите изображение, на котором расположен набор случайных букв. Может показаться, что связи совсем нет, но если вы присмотритесь внимательнее, то поймете, что это не так.

Видео дня

Ваша задача состоит в том, чтобы найти среди этого хаоса одно конкретное слово – "лосось". И сделать это необходимо всего за 9 секунд.

Дадим вам маленькую подсказку: слово надо искать не по горизонтали или вертикали, а по диагонали.

Готовы? Устанавливайте таймер и начинайте поиски.

Что ж, время, отведенное на поиски слова "лосось", исчерпано. Если вам удалось заметить его так быстро, у вас очень острое зрение. Справиться могли только очень внимательные люди.

А вот если вам не хватило времени на поиски, советуем не расстраиваться, а дать себе еще один шанс. Вернитесь к изображению и поищите еще. Забудьте об ограничении во времени и сосредоточьтесь на самом задании.

Мы же покажем правильный ответ:

Больше интересных заданий от УНИАН

Для тех, кому понравилось искать слова, предлагаем похожее, но более сложное задание. Надо найти сразу два слова – "пень" и "день". Справиться необходимо за 12 секунд.

Если же хочется чего-то другого, можете попробовать найти попугая на фото. На ответ у вас будет 7 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: