Как первый в мире сверхзвуковой реактивный самолет навсегда изменил войну

С появлением F-100 Super Sabre воздушные бои перешли в новую эпоху, где скорость звука стала нормой, а война - вопросом судьбы за считанные секунды.

История сверхзвуковой авиации началась не с реактивного самолета, а с экспериментального ракетного Bell X-1, который в 1947 году поднялся на высоту 13 км и, благодаря капитану Чаку Егеру, преодолел звуковой барьер - 1,06 Маха. Это открытие изменило представление о возможностях авиации и заложило основу для будущих разработок, пишет Slashgear.

Следующим шагом стал F-100 Super Sabre - первый в мире серийный сверхзвуковой реактивный самолет, созданный компанией North American Aviation в 1953 году. Хотя его первоначальное использование было ограниченным, именно с ним началась новая гонка вооружений в воздухе. США, СССР и другие страны начали разрабатывать собственные сверхзвуковые самолеты. Советский МиГ-19 стал ответом на F-100 и даже превысил его в скорости, достигая 1475 км/ч.

Во Вьетнаме F-100 начал играть активную роль, оказывая ближнюю авиационную поддержку, пикируя на цель и исчезая с радаров в считанные секунды. Сверхзвуковая скорость полностью изменила характер боев: из медленных воздушных дуэлей Второй мировой войны они превратились в молниеносные столкновения, где реакция и технология решали все.

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F-100 стал предтечей для целого поколения боевых машин - от F-117 Nighthawk до современного B-21. Хотя сегодняшние самолеты достигают скорости более 3000 км/ч и имеют сверхсовременные компьютерные системы, именно Super Sabre доказал, что звуковой барьер - это не предел, а новый старт.

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