Аналитики считают, что российская экономика будет устойчивой в течение следующих нескольких лет.

Военная машина России стала настолько неотъемлемой частью ее экономики, что военная промышленность, вероятно, будет продолжать расширяться даже после завершения войны против Украины. Об этом говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS), пишет Business Insider.

"Окончание военных действий не приведет к радикальному сокращению военных инвестиций (в России)", - заявили аналитики CSIS.

В издании отметили, что России приходится бороться с последствиями жестких санкций со стороны Запада, а в российской экономике начинают появляться трещины. Тем не менее Москва все еще может поддерживать военные усилия в течение нескольких лет, считают в CSIS.

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По данным аналитиков, в 2025 году расходы на оборону в РФ достигнут постсоветского рекорда в 6,3% ВВП. Они могут увеличиться еще сильнее, несмотря на признаки экономического спада.

В CSIS не исключают, что российская экономика будет устойчивой в течение следующих нескольких лет. Аналитики прогнозируют, что Кремль сможет продолжать свою войну против Украины как минимум до 2027 года. Более того, они считают, что Кремль может готовиться к будущему противостоянию с НАТО.

В издании напомнили, что в июне в РФ сократилась производственная деятельность. Рост ВВП в первом квартале замедлился до 1,4%, что значительно ниже 4,5% в предыдущем квартале.

"Став страной, подвергающейся самым жестким санкциям в мире, она сумела обойти многие экономические ограничения, сохранив высокие доходы от продажи энергоресурсов и сбалансированный бюджет, инвестируя в военную и оборонную промышленность, наращивая внутреннее производство оружия и оборудования и стимулируя экономический рост", - сказано в отчете CSIS.

В издании подчеркнули, что перевод экономики РФ на "военные рельсы" привел к тому, что российской элите, а также рядовым работникам стало выгодно продолжение войны против Украины. Это привело к тому, что любое значительное сокращение военной деятельности политически и экономически маловероятно.

Более того, стратегическая позиция Кремля также не смягчилась. В CSIS предполагают, что Россия готовится к долгосрочному противостоянию с НАТО, используя войну для модернизации своих вооруженных сил и проверки решимости Запада.

В Кремле засекретили данные о состоянии российской экономики

Ранее Служба внешней разведки Украины (СВР) сообщила, что в России решили отнести данные об экономике и внешней торговле к государственной тайне. Для успокоения общества будут обнародовать только выборочные показатели.

По данным СВР, серьезные кризисные процессы внутри РФ наблюдаются в угольной, нефтеперерабатывающей, строительной, автомобильной и логистической отраслях. Они в целом обеспечивают около 17% доходов федерального бюджета страны.

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