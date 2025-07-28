Задержки на несколько суток могут обойтись в более 250 миллионов долларов прямых последствий.

В результате хакерской атаки на одном из основных аэропортов России "Шереметьево" произошел транспортный коллапс. Российская авиакомпания "Аэрофлот" может понести миллиардные убытки, а восстановление нормального функционирования авиакомпании займет до полугода.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце. Отмечается, что сейчас известно об уничтожении около семи тысяч серверов и десятков терабайт данных.

"Речь может идти о миллиардах рублей непосредственно прямых экономических потерь, которые отражаются на авиакомпании", – рассказал Долинце.

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По его словам, полное восстановление нормального функционирования авиакомпании может занять до шести месяцев. Однако за это время операционная деятельность не остановится полностью.

"Конечно, это не говорит о том, что компания полгода не будет выполнять полеты. В гражданской авиации большое количество различных процедур, обеспечивающих постоянство выполнения операционной работы. То есть эффект отмены рейсов может длиться от нескольких часов до нескольких суток", – сказал эксперт.

Впрочем, даже краткосрочные задержки имеют значительный финансовый эффект.

"В случае отмены или задержки рейсов более чем на 4-6 часов, последствия могут составлять до 10-20 миллионов долларов. А когда речь идет о задержках или отмене на несколько суток, то в целом такой инцидент может стоить 250 и более миллионов долларов прямых последствий для самой авиакомпании", – отметил Долинце.

Также он обратил внимание на потенциальные репутационные потери из-за возможной утечки персональных данных клиентов.

"Речь идет в том числе об информации о пассажирах, их перелетах. Такая утечка может иметь серьезные последствия в целом и для репутации компании, и в том числе в отношении самих пассажиров", – добавил Долинце.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Шереметьево" – это российский международный аэропорт федерального значения, один из четырех основных аэропортов Москвы и Московской области, первый в России по объему пассажиропотока.

Обслуживает рейсы национального перевозчика России – авиакомпании "Аэрофлот" (является узловым аэропортом авиакомпании) и некоторых других авиакомпаний. Расположен к северо-западу от Москвы, на территории городского округа Химки Московской области.

Коллапс в аэропорту "Шереметьево" – что известно

Утром 28 июля сотни пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" оказались заперты в аэропорту "Шереметьево" из-за хакерской атаки. Соответствующее заявление сделали участники из группировок Silent Crow и "Киберпартизаны BY". Они утверждают, что уничтожили IT-инфраструктуру авиакомпании "Аэрофлот".

Из-за этого часть рейсов была отменена, часть – перенесена. По словам очевидцев, после нескольких часов ожидания неудачливые пассажиры решили покинуть аэропорт, однако и здесь возникли трудности – в проходе образовалась пробка, пришлось стоять в очереди.

В свою очередь авиакомпания заявила о сбое в работе информационных систем, что привело к некорректной работе сервисов.

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