Зеленский заявил о восстановлении справедливости.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает выплату единовременной денежной помощи семьям погибших в плену защитников Украины.

На сайте Верховной Рады указано, что глава государства подписал проект Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" относительно отдельных вопросов выплаты единовременной денежной помощи в понедельник, 28 июля.

Как отмечается в пояснительной записке, пленные бойцы считаются такими, которые продолжают проходить военную службу, поэтому имеют право на одинаковый уровень защиты, независимо от причины гибели. Сумма помощи их родным составит 15 миллионов гривень.

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"Подписал закон, о котором мы говорили с родными украинцев в российском плену, с самими нашими воинами, которые были освобождены и возвращены домой. Закон восстанавливает справедливость, закон решает финансовый вопрос - чтобы воины, которые были захвачены в плен, получали такие же финансовые гарантии, что и все защитники Украины", - сказал президент в вечернем видеообращении.

Украинцы в плену РФ

Как известно, 28 июля в Украине День памяти защитников и защитниц, участников добровольческих формирований и гражданских, которые были казнены, замучены или погибли в плену.

Осенью в Координационном штабе по обращению с военнопленными сообщали, что с начала полномасштабной войны в российском плену погибли по меньшей мере 177 украинских пленных. И это только подтвержденные случаи.

Согласно последним заявлениям президента, за это время Украине удалось вернуть живыми из плена 5 тысяч 857 человек. Вне обменов - еще 555.

По результатам последних переговоров в Стамбуле домой уже прибыло более тысячи украинских защитников.

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