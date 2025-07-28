Французский подход к уходу за собой основан на простоте, удовольствии и уважении к индивидуальности.

Известные француженки, перешагнувшие 50-летний рубеж, давно стали ориентиром в мире ухода за собой и естественной привлекательности. Катрин Денев, Ванесса Паради, Каролин де Мегрэ, Шарлотта Генсбур, Брижит Бардо, Эжан Пласи - список можно продолжать бесконечно. Хотя они не ведут бьюти-блоги и не делятся каждым шагом в соцсетях, из их интервью и образа жизни можно почерпнуть массу полезных привычек, пишет журнал Parade.

Французский подход к уходу за собой основан на простоте, удовольствии и уважении к индивидуальности. Они не гонятся за трендами, предпочитая качество и комфорт.

Вот какие пять ключевых привычек, которые помогают француженкам старше 50 выглядеть гармонично и ухоженно, особенно выделяются:

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Использование проверенных косметических средств. Ванесса Паради, которой 52 года, рассказывала, что остается верна средствам, проверенным годами. Она по-прежнему использует молочко для снятия макияжа Collosol Eau de Lait с легким ароматом лимона - культовый продукт, популярный во французских аптеках. Эта традиция, по ее словам, передается в семье от поколения к поколению.

Регулярный профессиональный уход. Актриса Жюльет Бинош, в свои 61, делает ставку на минимализм в домашнем уходе и профессиональные процедуры у косметолога Су-Мэн Сю. По ее словам, она нашла в ней не только мастера, но и близкую подругу, которой доверяет свою кожу вот уже много лет.

Макияж - по минимуму, акцент на естественность. Легендарная Джейн Биркин признавалась, что с возрастом отказалась от обилия косметики. В ее арсенале оставались всего три средства: карандаш для бровей, универсальный карандаш MAC для губ и щек, а также легкий тон от Sisley - чтобы, как она шутила, "замаскировать прыщи". Этого было достаточно, чтобы сохранить свежесть и индивидуальность.

Наслаждение уходом - через ароматы и текстуры. Француженки придают значение не только эффекту, но и удовольствию от использования косметики. Так, Филиппина Леруа-Болье делится любовью к тонику Santa Maria Novella. Этот бренд существует более 800 лет, и его формулы основаны на монастырских рецептах. Натуральный состав и изысканный аромат делают процесс ухода почти ритуалом.

Натуральные волосы и простота в укладке. Каролин де Мегрэ, в 50 лет, признается, что не утруждает себя сложными укладками. Она предпочитает мягкий шампунь из аптеки без кондиционера, а для освежения причёски использует сухой шампунь Rene Furterer. По её словам, естественная текстура волос - часть ее стиля и личности.

Каждая женщина может адаптировать эти принципы под себя. Французский бьюти-подход - не про правила, а про свободу и уважение к себе. Он учит наслаждаться процессом, подчеркивать индивидуальность и находить красоту в простом.

Напомним, ранее УНИАН назвал обалденные стрижки на лето для женщин старше 40 лет.

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