На Херсонщине значительно возросло количество боестолкновений.

Российские оккупанты применяют новую тактику на юге. Хорошо подготовленные диверсанты пытаются просачиваться ближе к ВСУ, чтобы захватить украинские позиции.

Как рассказал Radio NV спикер Сил обороны юга, полковник ВСУ Владислав Волошин, в пятницу, 25 июля, в населенный пункт Степногорск пыталась прорваться диверсионно-разведывательная группа россиян. По его словам, именно такую новую тактику применяет сейчас противник для захвата позиций ВСУ.

"Это тактика просачивания: когда диверсионная группа тайно, под прикрытием, пытается войти в какой-то населенный пункт, который еще не разрушен, не разбит их вооружением. Закрепиться там, засесть, взять под контроль логистические пути и уже таким образом держаться за этот населенный пункт", – рассказал военный.

Видео дня

Именно таким образом противник пытался закрепиться на юге Степногорска, где есть многоквартирная застройка и частный сектор, уцелевшие подвальные помещения и тому подобное. То есть, как уточнил Волошин, там есть, где спрятаться. Он рассказал, что такие операции осуществляют представители российских спецподразделений, которые имеют довольно высокую подготовку, вооружение, оснащение – например, тепловизионные плащи.

"Хорошо подготовленные диверсанты противника заточены именно на такую тактику, на ведение такой войны", – рассказал Волошин.

По его словам, такую тактику незаметного вклинивания противник за прошедшие сутки пытался применить на Херсонщине – на островах возле железнодорожного Антоновского моста.

В целом в Херсонской области, отметил полковник ВСУ, за прошедшую неделю примерно на 50% увеличилось количество боевых столкновений. Такая динамика зафиксирована на территории от юга островной зоны – на островах Белогрудый, Забич, Большой Потемкин, Нестрига и т.д. – до железнодорожного Антоновского моста.

"На нескольких островах уже давно не было штурмовых действий, россияне снова здесь их возобновили... Это говорит о том, что противник пытается сейчас взять под контроль определенные рубежи в этой островной зоне для того, чтобы проводить дальше свои штурмовые действия, закрепиться на определенных островах", – рассказал спикер.

Он объяснил, как враг осуществляет соответствующие действия на островах. Например, за день-два он с дронов сбрасывает на определенный остров обеспечение для штурмовой группы (боеприпасы, продовольствие), учитывает погодные условия и под прикрытием РЭБ направляет лодки.

Противодействует на островах противнику, который рассчитывает на внезапность, морская пехота ВСУ.

Ситуация на юге Украины

Напомним, недавно представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал, что РФ перебросила на юг Украины новый мотострелковый полк. Он был создан в чеченском городе Ханкала.

Этот полк был создан с нуля и входит в состав Южного военного округа ВС РФ. По словам Волошина, в каждом российском округе создавались подобные подразделения во исполнение распоряжения правителя РФ Владимира Путина об увеличении мобилизации на 30 тысяч человек.

Вас также могут заинтересовать новости: