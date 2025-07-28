Он заверил, что Украина остается преданной миру.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за более жесткую позицию в отношении Российской Федерации.

Он написал в микроблоге X, что последнее заявление Трампа свидетельствует о его решительности и наличии четкой позиции в этих переговорах. По словам Зеленского, президент США продемонстрировал их именно тогда, когда сила настоящего мира может многое изменить:

"Я благодарю президента Трампа за его сосредоточенность на спасении жизней и прекращении этой ужасной войны. Украина остается преданной миру и будет неутомимо работать вместе с США, чтобы сделать наши страны более безопасными, сильными и процветающими".

Трамп дал России 50 дней на мир

Напомним, 14 июля американский президент призвал Москву достичь мирного соглашения в течение 50 дней, иначе Соединенные Штаты введут 100% "вторичные" пошлины против всех государств, которые продолжают торговлю с Россией.

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Трамп также подчеркнул, что глубоко разочарован действиями кремлевского правителя Путина, который во время разговоров уверяет, что хочет мира, однако продолжает бомбить Украину.

Кремлевский правитель публично так и не ответил на этот ультиматум, а в Москве назвали эти заявления "театральной постановкой". Кроме того, армия РФ продолжает терроризировать Украину дронами и ракетами.

Сегодня Трамп в очередной раз сказал, что разочарован Путиным и уже получил ответ на свой вопрос, поэтому сократит озвученный ранее срок до 10-12 дней.

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