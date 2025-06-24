Братислава потребует "гарантий" и поддержки для смягчения последствий отключения от российских источников энергии.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар выразил готовность поддержать предложенный ЕС 18-й пакет санкций против России, но выдвинул условия, сообщает Euractiv.

Он пояснил, что предварительно ограничения не навредят экономике Словакии.

"Переговоры все еще продолжаются, - сказал Бланар после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, - но, исходя из того, что было обсуждено до сих пор, ясно, что пакет не окажет негативного влияния на экономику Словакии, и мы готовы его поддержать".

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Вместе с тем, словацкий министр добавил, что Братислава потребует "гарантий" и поддержки для смягчения последствий отключения от российских источников энергии.

"Существуют также арбитражные риски, которые повлияют на Словацкую Республику - возможно, на сумму до 20 миллиардов евро (речь идет о возможных исках РФ из-за досрочного расторжения контрактов на поставку газа - УНИАН)", - добавил Юрай Бланар, отметив, что его страна требует гарантий устранения этих последствий.

Заявление Бланара прозвучало через несколько часов после того, как его венгерский коллега Петер Сийярто заявил, что и Венгрия, и Словакия выступают против 18-го пакета антироссийских санкций ЕС.

Санкции ЕС против РФ

Как сообщал УНИАН, накануне министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто на брифинге заявил о блокировании 18-го пакета санкций ЕС против РФ. Он объяснил это планами Еврокомиссии по запрету импорта российского газа и нефти.

Еврокомиссия предлагает ввести новые ограничения для энергетического и финансового сектора РФ в рамках нового санкционного пакета. В случае поддержки предложения странами-членами ЕС, "потолок цен" на российскую нефть будет снижен с 60 до 45 долларов за баррель.

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