Его достаточно просто ввести в свой рацион.

Когда вы думаете о проблемах сердечно-сосудистой системы, вам на ум могут прийти больницы, спасительные визиты в отделение неотложной помощи и лекарства. Однако другие привычки также могут играть важную роль в поддержании общего здоровья, в том числе в снижении артериального давления.

Издание Parade пишет, что диета является одним из факторов риска высокого кровяного давления и сердечных заболеваний в целом. Кардиологи и диетологи сходятся во мнении, что один овощ может помочь снизить высокое давление.

"Шпинат может помочь снизить кровяное давление благодаря нескольким различным механизмам. Относительно высокое содержание нитратов в шпинате может повысить уровень оксида азота в организме, расслабляя кровеносные сосуды", - сертифицированный интервенционный кардиолог Ченг-Хан Чен.

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Кроме того, шпинат — богатый источник калия, который важен для здоровья сердца.

"Калий — это минерал, который помогает сбалансировать уровень натрия в организме, способствуя расслаблению стенок кровеносных сосудов. Это может помочь снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему", - объясняет диетолог Кэтлин Гарсия-Бенсон.

Исследование Nutrients 2023 года показало, что употребление в пищу листовых зеленых овощей, в том числе шпината, может помочь людям снизить кровяное давление.

Не существует конкретной дозировки шпината, которую нужно съедать, чтобы снизить кровяное давление, объясняет интервенционный кардиолог Нишант Калра. Однако доктор указывает на данные, согласно которым потребление около 350–400 миллиграммов нитратов может быть полезно для сердца.

"Употребление примерно одной-двух чашек сырого шпината или половины-целой чашки вареного шпината четыре-пять раз в неделю поможет вам воспользоваться этими преимуществами", — говорит диетолог Мишель Рутенштейн.

Ранее УНИАН писал, какая еда повышает кровяное давление.

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